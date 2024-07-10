закрыть
10 июля 2024, среда, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусских магазинах продают лед в стакане

1
  • 10.07.2024, 20:27
  • 1,678
В белорусских магазинах продают лед в стакане

Пользователей соцсетей возмутила цена товара.

В некоторых белорусских магазинах продаются «наборы для напитков». С их помощью можно приготовить себе прохладное питье.

Сперва новшество обнаружилось в магазинах сети «Евроопт». Ролик об этом, размещенный в ее аккаунте в TikTok набрал более 216 тыс. просмотров (на момент написания материала).

На видео – стаканчики со льдом, заполненные наполовину, которые лежат в морозильниках магазинов. На них размещена наклейка «Опять жара? Захвати меня».

Пользователей социальной сети возмутила цена товара – 99 копеек. Мнения разделились: некоторые предлагали платить за лед 50 копеек, другие – раздавать бесплатно. Нашлись и те, кто назвал цену аргументированной, ведь, помимо самого льда, в набор входит стаканчик с крышкой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов