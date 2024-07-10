В белорусских магазинах продают лед в стакане

В белорусских магазинах продают лед в стакане1
- 10.07.2024, 20:27
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Пользователей соцсетей возмутила цена товара.
В некоторых белорусских магазинах продаются «наборы для напитков». С их помощью можно приготовить себе прохладное питье.
Сперва новшество обнаружилось в магазинах сети «Евроопт». Ролик об этом, размещенный в ее аккаунте в TikTok набрал более 216 тыс. просмотров (на момент написания материала).
На видео – стаканчики со льдом, заполненные наполовину, которые лежат в морозильниках магазинов. На них размещена наклейка «Опять жара? Захвати меня».
Пользователей социальной сети возмутила цена товара – 99 копеек. Мнения разделились: некоторые предлагали платить за лед 50 копеек, другие – раздавать бесплатно. Нашлись и те, кто назвал цену аргументированной, ведь, помимо самого льда, в набор входит стаканчик с крышкой.