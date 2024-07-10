Пентагон: США приступят к размещению гиперзвукового оружия в Германии
- 10.07.2024, 20:38
Названы сроки.
Соединенные Штаты приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Белого дома.
В сообщении отмечается, что дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».