Пентагон: США приступят к размещению гиперзвукового оружия в Германии 10.07.2024, 20:38

Названы сроки.

Соединенные Штаты приступят к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году с планами постоянного размещения в будущем, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

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