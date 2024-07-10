В Великобритании семью комментатора ВВС убили из арбалета 1 10.07.2024, 21:12

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Погибли супруга и две дочери Джона Ханта.

В Великобритании из арбалета убиты жена и две дочери комментатора ВВС Джона Ханта. Это произошло в доме семьи недалеко от королевского парка Буши в Лондоне.

Супруге Ханта был 61 год, дочерям 25 и 28 лет.

Полиция задержала подозреваемого — 26-летнего Кайла Клиффорда. Следователи полагают, что атака была целенаправленной. Не исключено, что помимо арбалета злоумышленник мог использовать и другое оружие.

Полицейские заявили, что Клиффорд получает медицинскую помощь из-за травм, но полиция при задержании не стреляла.

Мотивы нападения выясняются.

Очевидцы рассказали, что в школах в районе полицейской операции были заблокированы все двери, а дети находились в безопасности внутри помещений.

BBC напоминает, что британское МВД рассматривает возможность ужесточения законов об арбалетах. По данным министерства, в период с 2011 по 2021 год было совершено около 10 убийств с использованием подобных стрелковых устройств.

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