В Великобритании семью комментатора ВВС убили из арбалета

В Великобритании семью комментатора ВВС убили из арбалета1
- 10.07.2024, 21:12
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Погибли супруга и две дочери Джона Ханта.
В Великобритании из арбалета убиты жена и две дочери комментатора ВВС Джона Ханта. Это произошло в доме семьи недалеко от королевского парка Буши в Лондоне.
Супруге Ханта был 61 год, дочерям 25 и 28 лет.
Полиция задержала подозреваемого — 26-летнего Кайла Клиффорда. Следователи полагают, что атака была целенаправленной. Не исключено, что помимо арбалета злоумышленник мог использовать и другое оружие.
Полицейские заявили, что Клиффорд получает медицинскую помощь из-за травм, но полиция при задержании не стреляла.
Мотивы нападения выясняются.
Очевидцы рассказали, что в школах в районе полицейской операции были заблокированы все двери, а дети находились в безопасности внутри помещений.
BBC напоминает, что британское МВД рассматривает возможность ужесточения законов об арбалетах. По данным министерства, в период с 2011 по 2021 год было совершено около 10 убийств с использованием подобных стрелковых устройств.