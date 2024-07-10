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Эпидемиологи показали, кто живет в белорусских фонтанах

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  • 10.07.2024, 21:47
  • 2,946
Эпидемиологи показали, кто живет в белорусских фонтанах

Вы точно больше не захотите совать туда руки.

Эпидемиологи напоминают: городские фонтаны нужны для любования ими и для прохлады в жаркий день, но в них нельзя купаться, пить воду и даже просто умываться. Чтобы подкрепить свою мысль, сотрудники Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды в нескольких фонтанах города и рассказали о результатах, а также показали фото их обитателей, передает «Зеркало».

В начале июля специалисты взяли пробы воды в трех могилевских фонтанах: в сквере 40 лет Победы, возле торгового центра «Атриум» и в районе Первомайской, 31.

Выяснилось, что в них во всех водится кишечная палочка, причем в изрядных концентрациях. Если в первом фонтане содержание бактерий еще укладывается в норму воды для купания (не более 100 КОЕ/1 куб. см), то во втором — превышает ее аж в 6,2 раза, в третьем — в 2,3 раза.

Иными словами, в двух из трех обследованных фонтанов не стоит даже умываться и мочить руки, а пить категорически нельзя ни из какого.

Кроме того, эпидемиологи «вживую» показали на фото колонии микроорганизмов, которые обитают во взятой из фонтанов воде.

Специалисты напоминают: городские фонтаны созданы для эстетического наслаждения и для того, чтобы освежиться рядом с ними в жару. Однако в них нельзя ни купаться, ни тем более пить оттуда.

Вода в фонтане обновляется редко, не очищается и не проходит обеззараживание, как, например, в бассейнах. А в жару в ней размножаются микроорганизмы.

Купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и более серьезными заболеваниями: острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

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