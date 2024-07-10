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Тейлор Свифт устроила землетрясение

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  • 10.07.2024, 22:16
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Тейлор Свифт устроила землетрясение
Тейлор Свифт

Концерт американской певицы привел к сейсмической активности.

Концерт американской певицы Тейлор Свифт в Цюрихе, где она выступала в рамках своего тура Eras Tour, привел к сейсмической активности, такие данные приводит сейсмологическая служба Швейцарии.

Концерт состоялся во вторник, 9 июля. На стадионе присутствовали 50 тысяч человек. Пик сейсмической активности пришелся приблизительно на 20:00 по минскому времени, вскоре после того, как певица появилась на сцене.

«Небольшие колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона «Летцигрунд», — говорится в публикации на сайте службы.

Этот случай уже далеко не первый. Например, аналогичная ситуация произошла на концертах певицы в Эдинбурге.

По прогнозам CNN, Eras Tour, в рамках которого Свифт выступит в 22 странах на 152 концертах, станет самым прибыльным туром всех времен. Мировое турне началось в марте 2023 года.

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