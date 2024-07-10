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НАТО согласовало основные тезисы итоговой декларации

  • 10.07.2024, 22:27
НАТО согласовало основные тезисы итоговой декларации

Альянс обеспечит Украину необходимым на пути к членству.

Страны НАТО в среду согласились заявить о том, что Украина находится на «необратимом пути» к членству, по данным дипломатов.

Дипломаты заявили, что итоговая декларация, которую еще предстоит официально одобрить, поддержит Украину на «ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

В декларации также будет звучать формулировка о том, что Украина получит официальное приглашение присоединиться «когда союзники согласятся и будут выполнены условия».

Президент Финляндии Александр Стабб, которая, как и Швеция, присоединилась к НАТО после вторжения России в Украину, сказал, что он «очень доволен» формулировкой.

«Я думаю, очень важно подать Кремлю сообщение отсюда, что путь и мост Украины к членству в НАТО теперь необратимы», — сказал он, передает YLE.

Диктатор России Владимир Путин, сказал Стабб, понимает только «силу» и увидит поражение одной из своих целей вторжения.

Путин хотел остановить расширение НАТО, но вместо этого «Украина станет членом НАТО», а «Финляндия и Швеция также стали членами НАТО», — сказал Стабб.

Он также добавил, что сейчас альянс дает Украине то, что ей нужно на пути к членству в НАТО, в виде военной и финансовой помощи.

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