В Малиновке появится новый парк

В Малиновке появится новый парк1
- 10.07.2024, 22:41
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Он получит название «Муравицкие холмы».
Для строительства новой зеленой зоны в Малиновке используют грунт, который выкопают при строительстве метро, пишет «Минск-Новости».
— Когда начнется запуск тоннелепроходческого комплекса «Алеся» на Зеленолужской линии, грунт вывезут на площадку в границах ул. Громова — Есенина — Слободского проезда — ул. Слободской, — говорят в администрации Московского района.
Этим грунтом засыплют овраг, а потом возведут парк. Обещают, что на нем разместятся площадки для воркаута и скейтборда, и ещё танцевальная зона. Возможно, зимой там можно будет кататься на лыжах.
Площадка будет холмистой, и холмы насыплют всё из того же подземного грунта. Новый парк назовут «Муравицкие холмы» — говорят, в этом районе находился лес, в котором работал лесничий с фамилией Муравицкий. Местные рассказывают, что о его добрых делах до сих пор ходят легенды.