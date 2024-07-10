закрыть
11 июля 2024, четверг, 0:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Малиновке появится новый парк

1
  • 10.07.2024, 22:41
  • 1,840
В Малиновке появится новый парк

Он получит название «Муравицкие холмы».

Для строительства новой зеленой зоны в Малиновке используют грунт, который выкопают при строительстве метро, пишет «Минск-Новости».

— Когда начнется запуск тоннелепроходческого комплекса «Алеся» на Зеленолужской линии, грунт вывезут на площадку в границах ул. Громова — Есенина — Слободского проезда — ул. Слободской, — говорят в администрации Московского района.

Этим грунтом засыплют овраг, а потом возведут парк. Обещают, что на нем разместятся площадки для воркаута и скейтборда, и ещё танцевальная зона. Возможно, зимой там можно будет кататься на лыжах.

Площадка будет холмистой, и холмы насыплют всё из того же подземного грунта. Новый парк назовут «Муравицкие холмы» — говорят, в этом районе находился лес, в котором работал лесничий с фамилией Муравицкий. Местные рассказывают, что о его добрых делах до сих пор ходят легенды.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов