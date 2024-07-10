закрыть
11 июля 2024, четверг, 0:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ затрофеили два российских танка и БМП

1
  • 10.07.2024, 22:55
  • 2,082
Бойцы ВСУ затрофеили два российских танка и БМП

Фотофакт.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ затрофеили два вражеских танка и БМП.

Об этом информирует ОТГВ «Хортица».

Танкистам 68-й бригады на одном из направлений, где воины выполняют боевые задачи, удалось захватить танк в практически рабочем состоянии. Вражеская машина возглавляла масштабный штурм оккупантов, который закончился для них полным фиаско. Экипаж Т-90 оставил свою новейшую машину на поле боя и сбежал.

Украинский механик-водитель рискнул добраться серой зоной к танку и вернулся обратно уже на нем. Более того, впоследствии наши бойцы смогли вытащить еще две единицы вражеской бронетехники — танк Т-80 и БМП-2.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов