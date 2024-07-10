Бойцы ВСУ затрофеили два российских танка и БМП 1 10.07.2024, 22:55

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Фотофакт.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ затрофеили два вражеских танка и БМП.

Об этом информирует ОТГВ «Хортица».

Танкистам 68-й бригады на одном из направлений, где воины выполняют боевые задачи, удалось захватить танк в практически рабочем состоянии. Вражеская машина возглавляла масштабный штурм оккупантов, который закончился для них полным фиаско. Экипаж Т-90 оставил свою новейшую машину на поле боя и сбежал.

Украинский механик-водитель рискнул добраться серой зоной к танку и вернулся обратно уже на нем. Более того, впоследствии наши бойцы смогли вытащить еще две единицы вражеской бронетехники — танк Т-80 и БМП-2.

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