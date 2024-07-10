В Гомеле судили полного тезку гендиректора «Гомсельмаша» 10.07.2024, 23:46

Совпадение?

В Гомеле 9 июля прошел суд над Александром Александровичем Новиковым — полным тезкой генерального директора ОАО «Гомсельмаш», пишет «Флагшток».

Александра Александровича Новикова судили по ч. 2 ст. 11.19 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информации). Информацию об этом в расписании судов заметила «Гомельская Вясна».

По данным «Киберпартизан», в Гомеле насчитывается более десяти полных однофамильцев гендиректора «Гомсельмаша», и сам факт такого суда может указывать на простое совпадение.

«Флагшток» позвонил в приемную Новикова с вопросом, на месте ли начальник. Секретарь ответила, что его нет, а когда будет, сообщить отказалась.

На данный момент имя Новикова присутствует на сайте «Гомсельмаша» и Совета Республики.

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