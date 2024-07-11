Залужный начал работу в должности посла в Великобритании
- 11.07.2024, 1:26
В среду был первый рабочий день.
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал работу в должности посла в Великобритании. Об этом в среду, 10 июля, сообщила «Украинская правда», ссылаясь на собеседника в окружении Залужного.
В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне, заявил источник УП.
4 июля «Суспільне» сообщило, что Залужный отправился в Великобританию.
В июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что подготовка Залужного к дипломатической службе находится «в конце финишной прямой».