Залужный начал работу в должности посла в Великобритании 11.07.2024, 1:26

Валерий Залужный

В среду был первый рабочий день.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал работу в должности посла в Великобритании. Об этом в среду, 10 июля, сообщила «Украинская правда», ссылаясь на собеседника в окружении Залужного.

В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне, заявил источник УП.

4 июля «Суспільне» сообщило, что Залужный отправился в Великобританию.

В июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что подготовка Залужного к дипломатической службе находится «в конце финишной прямой».

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