Белорус пожаловался на свою возлюбленную: украла деньги, телефон и прихватила паспорт 11.07.2024, 3:00

После разбирательств под суд отправили его самого.

Житель Шкловского района заявил, что сожительница похитила у него телефон, деньги и паспорт. После разбирательств выяснилось, что донос был ложный: таким образом он хотел отомстить возлюбленной. Мужчину оштрафовали, а так как у него есть и другие проблемы с законом, отправили в колонию, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Сельчанин позвонил в 102 с рассказом, что сожительница на пару со знакомым украла у него мобильный телефон, паспорт и 320 рублей. Приехал наряд милиции, устроили доследственную проверку.

В ходе разбирательств выяснилось, что никакой кражи не было: просто заявитель хотел за что-то отомстить женщине. В действительности он сам еще до инцидента отдал телефон другому человеку, паспорт оставил дома у возлюбленной, а денег у мужчины и вовсе не водилось.

Его признали виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 400 УК) и оштрафовали на 100 базовых величин (4000 рублей). Но это еще не все.

Ранее мужчина уже был судим 12 раз, и на момент происшествия у него имелись неснятые и непогашенные судимости. Поскольку он так и не встал на путь исправления и вновь совершил преступление, новый приговор оказался «поглощен» предыдущим, более строгим наказанием, назначенным по приговору суда Шкловского района от 23 января 2024 года.

В итоге сельчанина отправили на два года в колонию строгого режима.

Он подал апелляцию, но Могилевский областной суд ее отклонил. Приговор остался без изменений и вступил в силу.

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