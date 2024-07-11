закрыть
11 июля 2024, четверг, 3:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус пожаловался на свою возлюбленную: украла деньги, телефон и прихватила паспорт

  • 11.07.2024, 3:00
Белорус пожаловался на свою возлюбленную: украла деньги, телефон и прихватила паспорт

После разбирательств под суд отправили его самого.

Житель Шкловского района заявил, что сожительница похитила у него телефон, деньги и паспорт. После разбирательств выяснилось, что донос был ложный: таким образом он хотел отомстить возлюбленной. Мужчину оштрафовали, а так как у него есть и другие проблемы с законом, отправили в колонию, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Сельчанин позвонил в 102 с рассказом, что сожительница на пару со знакомым украла у него мобильный телефон, паспорт и 320 рублей. Приехал наряд милиции, устроили доследственную проверку.

В ходе разбирательств выяснилось, что никакой кражи не было: просто заявитель хотел за что-то отомстить женщине. В действительности он сам еще до инцидента отдал телефон другому человеку, паспорт оставил дома у возлюбленной, а денег у мужчины и вовсе не водилось.

Его признали виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 400 УК) и оштрафовали на 100 базовых величин (4000 рублей). Но это еще не все.

Ранее мужчина уже был судим 12 раз, и на момент происшествия у него имелись неснятые и непогашенные судимости. Поскольку он так и не встал на путь исправления и вновь совершил преступление, новый приговор оказался «поглощен» предыдущим, более строгим наказанием, назначенным по приговору суда Шкловского района от 23 января 2024 года.

В итоге сельчанина отправили на два года в колонию строгого режима.

Он подал апелляцию, но Могилевский областной суд ее отклонил. Приговор остался без изменений и вступил в силу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов