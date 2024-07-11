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Байден призвал НАТО не отставать от России по производству оружия

  • 11.07.2024, 4:59
  • 1,096
Байден призвал НАТО не отставать от России по производству оружия
Джо Байден

Россия уже перешла на «военные рельсы».

Россия перевела свой военно-промышленный комплекс на «военные рельсы», существенно нарастив производство оружия, и НАТО не может позволить себе отстать. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в рамках саммита блока в Вашингтоне, трансляцию вел Reuters.

«Россия перешла на военные рельсы в отношении оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники. <...> Мы, с моей точки зрения, не можем позволить, чтобы альянс отстал», — сказал президент США.

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