Байден призвал НАТО не отставать от России по производству оружия 11.07.2024, 4:59

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Джо Байден

Россия уже перешла на «военные рельсы».

Россия перевела свой военно-промышленный комплекс на «военные рельсы», существенно нарастив производство оружия, и НАТО не может позволить себе отстать. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в рамках саммита блока в Вашингтоне, трансляцию вел Reuters.

«Россия перешла на военные рельсы в отношении оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники. <...> Мы, с моей точки зрения, не можем позволить, чтобы альянс отстал», — сказал президент США.

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