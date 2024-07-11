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В одной из больниц Бобруйска из-за врачебной ошибки скончалась пациентка

  • 11.07.2024, 6:13
  • 1,814
В одной из больниц Бобруйска из-за врачебной ошибки скончалась пациентка

Врач-хирург полностью признал свою вину.

Прокуратура Кировского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего врача-хирурга, которого обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем за собой гибель пациентки. Подробности этого дела рассказали в прокуратуре Могилевской области.

В июле 2022 года 35-летний врач-хирург провел операцию по удалению болезненно измененного желчного пузыря (холецистэктомия) 58-летней женщине и по неосторожности повредил внепеченочные желчные протоки.

В результате бобруйчанка получила тяжкие телесные повреждения, которые привели к печальным последствиям.

В течение месяца врачи сделали ей еще две операции на органах брюшной полости, чтобы диагностировать и устранить повреждение внепеченочного участка желчевыводящих путей. Несмотря на принятые меры, женщина скончалась в больнице из-за острой сердечной недостаточности.

В рамках судебного заседания врач-хирург полностью признал свою вину.

Суд Кировского района на основании ч. 1 ст. 162 УК РБ назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год со штрафом в размере 100 базовых величин (4 тыс. рублей).

Приговор не вступил в законную силу, поскольку был обжалован обвиняемым.

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