закрыть
11 июля 2024, четверг, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Захарова устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16

  • 11.07.2024, 7:45
  • 8,460
Захарова устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16

В Госдуме попытались успокоить россиян.

Уже этим летом в Украине появятся первые F-16 от Нидерландов и Дании, об отправке самолетов сообщил на саммите НАТО в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен. В России же по этому поводу устроили истерику.

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова в традиционной манере попыталась оскорбить страны Запада.

«Планы поставок Украине истребителей F-16 свидетельствуют, что Вашингтон возглавляет «банду войны», — заявила Захарова.

В то же время глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов попытался успокоить российскую публику.

«Передача F-16 Украине никак не повлияет на ход «СВО» и ничего не изменит, Россия к этому готова», — сказал он.

До этого кремлевские пропагандисты обещали уничтожить истребители F-16 в тот же момент, когда те только появятся в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов