Захарова устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16 11.07.2024, 7:45

8,460

В Госдуме попытались успокоить россиян.

Уже этим летом в Украине появятся первые F-16 от Нидерландов и Дании, об отправке самолетов сообщил на саммите НАТО в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен. В России же по этому поводу устроили истерику.

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова в традиционной манере попыталась оскорбить страны Запада.

«Планы поставок Украине истребителей F-16 свидетельствуют, что Вашингтон возглавляет «банду войны», — заявила Захарова.

В то же время глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов попытался успокоить российскую публику.

«Передача F-16 Украине никак не повлияет на ход «СВО» и ничего не изменит, Россия к этому готова», — сказал он.

До этого кремлевские пропагандисты обещали уничтожить истребители F-16 в тот же момент, когда те только появятся в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com