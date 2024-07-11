Захарова устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16
- 11.07.2024, 7:45
- 8,460
В Госдуме попытались успокоить россиян.
Уже этим летом в Украине появятся первые F-16 от Нидерландов и Дании, об отправке самолетов сообщил на саммите НАТО в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен. В России же по этому поводу устроили истерику.
Пресс-атташе МИД России Мария Захарова в традиционной манере попыталась оскорбить страны Запада.
«Планы поставок Украине истребителей F-16 свидетельствуют, что Вашингтон возглавляет «банду войны», — заявила Захарова.
В то же время глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов попытался успокоить российскую публику.
«Передача F-16 Украине никак не повлияет на ход «СВО» и ничего не изменит, Россия к этому готова», — сказал он.
До этого кремлевские пропагандисты обещали уничтожить истребители F-16 в тот же момент, когда те только появятся в Украине.