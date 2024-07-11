Маневр Вучича Джозеф Гайич, Newssky

11.07.2024, 8:44

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Как сербы сбросили с поезда московскую бабушку.

В кои-то веки, и явно неожиданно для себя, Александр Вучич поймал нечаянный момент славы, став на время самым популярным человеком на Западе и в Украине.

Оказалось, что Сербия активно продает боеприпасы на Запад, понимая, что они потом окажутся в Украине, утверждает Financial Times. По оценкам газеты, речь идет о поставках на сумму около 800 млн евро.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью FT подтвердил, что его страна активно экспортирует снаряды.

«У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с ними в конце концов делают – это их дело», – сказал Вучич.

«Даже если я знаю [куда попадают снаряды], это не мое дело. Мое дело состоит в том, чтобы мы соблюдали закон с нашими боеприпасами, чтобы мы продавали их… Я должен заботиться о своих людях, и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», – сказал сербский президент.

Он фактически подтвердил оценку FT в 800 млн евро, сказав, что это «в целом довольно точный» размер суммы за два-три года.

После распада Югославии Сербии досталась мощная оборонная промышленность. Там производят снаряды советских калибров, которые используются в Вооруженных Силах Украины.

Премьер Сербии Милош Вучевич, защищая право страны продавать боеприпасы западным покупателям, вероятно поставляющим их Киеву, заявил, что Сербия не участвует в войне. По его словам, это не сербский вклад в пользу одной из сторон конфликта.

«Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США. Это не запрещено и не аморально для нас производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война», – подчеркнул Вучевич.

Эта история предсказуемо – хотя, откровенно говоря, она является очередным симптомом деградации российских спецслужб – вызвала пароксизм хейта из Москвы, грозившего превратить родину славянской государственности, Белград, по меньшей мере, в Коричневоград. Или Карьград, если следовать правилам славянских языков.

Возлюбленную Сербию, мать славянских народов (как ни странно, во многом это правда) стали склонять на все роды – и проституткою, и предательницей, и гестаповкой, в эфирах и телеграм-каналах «старшего брата». Несмотря на то, что брат этот, в лучшем случае, сводный, вел себя по отношению к Сербии подло (если кто не знает, то руку Гаврилы Принципа направляла «Черная рука», тайное общество сербских военных, которое курировалось русской царской разведкой) и потеряв голову из-за напоминавшей инцест страсти к ней, сто лет назад профукал свою империю.

Хитрый заяц Саша Вучич продолжает успешно сидеть на двух стульях, в отличие от Виктора Орбана, который пытается усидеть на одном стуле одной ягодицей, да и ту начал спихивать молодой и агрессивный соперник Петер Мадьяр, задавший партии «Фидес» трепку на выборах в Европарламент. У сербов в этом смысле дела обстоят получше – все выборы на ближайший период, хоть и не без грязи, но закончились. Белград боится выпасть из предпоследнего (или уже последнего?) вагона в ЕС, так, как это, похоже, происходит с Грузией. Отсюда и такая интрига вокруг поставок вооружений.

«Помощь» России – скудна и обременительна, а Китай методично загоняет Сербию в долги, как делает это и со всеми другими странами (не избежала этого искушения и маленькая Черногория, но это другая история). Спасение от таких «друзей», выглядящих как агрессивные «хроны с раена» возможно только за прочными стенами ЕС.

Джозеф Гайич, Newssky

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