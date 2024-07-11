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Легенда в новом формате: Ford возродил знаменитую спортивную модель

  • 11.07.2024, 8:53
Легенда в новом формате: Ford возродил знаменитую спортивную модель

Авто показали в Кельне.

В Кельне презентован новый Ford Capri 2025. Культовая спортивная модель возвращается на рынок после 38 лет отсутствия. О ней рассказали на официальном сайте Ford.

Ford Capri возродили в новом формате — теперь это электрический купе-кроссовер. По сути, это более спортивная версия электрокара Ford Explorer.

Во внешности Ford Capri сочетаются грани и плавные линии. У него изогнутый капот, овальные диодные фары, высокая оконная линия и заостренная «корма». Дизайн задних стоек крыши выдержан в духе первого Ford Capri 1968 года. Стандартными являются 19-дюймовые колеса.

Как и Ford Explorer, новый Capri является плодом сотрудничества с Volkswagen. Кроссовер построен на платформе МЕВ, которую используют электромобили Volkswagen ID.4 и ID.5.

Размеры Ford Capri 2025 года:

длина — 4633 мм;

ширина — 1872 мм;

высота — 1626 мм;

колесная база — 2767 мм;

масса — 2098-2190 кг.

Салон и комплектация Ford Capri 2025

Интерьер мало изменился по сравнению с Ford Explorer 2024, хотя установлен новый спортивный руль. Электрокар получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный портретный тачскрин мультимедийной системы SYNC с диагональю 14,6 дюйма. Объем багажника составляет 572 л в обычном состоянии и 1400 л — со сложенными задними креслами.

Комплектация Ford Capri 2025 довольно богатая, ведь даже базовая версия получила бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, адаптивный круиз-контроль, навигацию, беспроводную зарядку телефонов, набор систем безопасности, обогрев руля, электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж сидений.

Топовая версия Premium добавляет 20-дюймовые диски, матричные фары, панорамную крышу, акустику Bang&Olufsen с 10 динамиками и электропривод двери багажника с сенсором открывания. Среди опций — проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

Электромобиль Ford Capri, характеристики и цена

Новый Ford Capri 2025 предлагается в заднеприводной 286-сильной и полноприводной 340-сильной модификациях. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 и 5,3 с, соответственно. Максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 190 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 79 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 627 км в заднеприводной версии и 592 км — в полноприводной. Зарядить электрокар в быстром режиме (мощностью 135-185 кВт) на 80% можно за 26-28 минут.

Электрический кроссовер Ford вскоре начнут выпускать на предприятии в Кельне. Цена Ford Capri в Европе стартует с 51 950 евро.

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