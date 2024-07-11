«Хотим путешествовать даже без работы» 11.07.2024, 8:58

Белорусы рассказывают, сколько откладывают на вторую пенсию.

Рассчитать свою пенсию заранее невозможно: нужны данные по зарплате за последние 29 лет работы, учитываются стаж и надбавки (если они положены). Поэтому самому можно только прикинуть будущие выплаты и решить, нужна ли вам финансовая подушка безопасности.

Журналисты onliner.by поговорили с белорусами, которые решили накопить на еще одну пенсию.

«Хотим путешествовать даже без работы»

Елена задумалась о том, что надо начинать откладывать на пенсию, когда ей было 36 лет. Теперь они вместе с мужем копят деньги, которыми воспользуются, когда оставят работу.

— Мы начали заниматься этим лет пять назад. Инициатором была я, потому что заведую финансами, так изначально было в нашей семье. Плюс я работаю главным бухгалтером и соображаю, что к чему в этих вопросах.

Предполагаю, что в то время мы закрыли какие-то свои потребности: квартиры, машины. Дети подросли, сами крепче стали на ноги, где-то карьерный рост пошел и зарплата совсем другая. Излишки денег уже можно направить куда-то и не трогать. А до этого, когда были маленькие дети, ни о какой карьере на работе особо разговаривать не приходилось.

Основной причиной, почему пара решила копить на вторую пенсию, стала любовь к путешествиям. Съездить куда-то в отпуск или просто выбраться спонтанно — на это всегда старались выделить бюджет.

— В итоге мы пришли к тому, что даже с учетом неплохих зарплат в нынешних условиях у меня и у мужа нет гарантий, что мы получим пенсию, которая позволит нам путешествовать. Поэтому приняли решение, что уже сейчас начнем откладывать. Если наших пенсий хватит на повседневный траты, это будет прекрасно — значит, будем тратить сбережения на путешествия, — поясняет Елена.

Пара начала откладывать каждый месяц по $100 в обычный конверт. Бюджет в семье совместный, так что и на пенсию начали откладывать в один общий конверт, а не в два раздельных.

— Допустим, июль пошел — я положила $100 в конверт и ставлю галочку. По сути, я всегда знаю, сколько у меня денег в конверте, потому что постоянно его пополняю. Если пропустила какой-то месяц, вижу, что галочки нет, то все равно потом восполню недостающую сумму. Пропусков в результате не возникает, каждый год нужно собирать по $1200.

В качестве второго варианта Елена решила изучить и предложить мужу пенсионную страховую программу в «Приорлайфе». Там они с мужем в августе 2020 года заключили договоры и начали копить на дополнительную пенсию еще и таким способом. Елена каждый месяц отчисляет $70, муж — $55.

— Я выйду на пенсию в 2041 году, муж — в 2044-м. Изначально мы рассчитывали, что и у меня, и у мужа должны быть одинаковые суммы с учетом того, что он выйдет на пенсию позже, как мужчина.

Но цифры немного скорректировались — прибавка к пенсии мужа составит $15 800 (накопление идет в привязке к курсу валют, но прибавка к пенсии потом высчитывается в белорусских рублях по курсу Нацбанка), у Елены она составит $17 600.

Белоруска подсчитала, что на пенсионные накопления ($100 в конверт и $125 на страховую программу) уходит примерно 8% от общего семейного бюджета.

— Поскольку доходы сейчас неплохие, то сумма для нас несущественная.

— Тех сумм, которые вы откладываете сейчас, достаточно?

— Изначально, когда я просчитывала суммы, вышло, что этого достаточно. Нам должно хватить второй пенсии на энное количество лет на дополнительные нужды.

По страховой пенсионной программе мы должны накопить уже $33 000 в эквиваленте. Плюс в конвертах за столько лет будет еще $30 000. Я думаю, $60 тыс. достаточно, чтобы в принципе безбедно чувствовать себя на пенсии, пока есть физические возможности путешествовать.

В своих подсчетах Елена ориентируется на то, что было бы неплохо иметь на путешествия по $3000 в год.

— Мы с мужем оба работаем, вся зарплата официальная, то есть пенсия у нас должна быть не минимальной, а в районе средней, на которую два человека смогут прожить.

А то, что будет отложено, хотелось бы потратить на какой-то отдых и путешествия. На тот момент я считала, что нужно $3000 в год, чтобы ничего не отрывать ни от семьи, ни от детей.

Я не говорю, что это будет шикарный отдых, но просто съездить куда-то хотелось бы. Понятно, что невозможно предсказать, что будет через 20 лет с ценами, путевками и всем остальным, но предварительно расчеты были такими.

Другие способы, как накопить на прибавку, семья не рассматривала: Елена видит в этом слишком много неоправданных рисков для себя.

— С учетом того, что по работе я иногда имею дело с облигациями, токенами белорусских компаний, вижу, что даже те, кто крепко стоял на ногах, могут уйти в банкротство.

Зарубежные инвестиции — это сейчас большой вопрос: можно вложиться и потом ничего не получить, потерять то, что было. Невыезд, блокировки карточек, санкции — может быть все что угодно. Поэтому не рискуем, — резюмирует женщина.

Вложился в крипту, но хотел бы купить и сдавать квартиру

Алексей работает в IT, но сразу говорит, что это не история про богатого айтишника.

— Я работаю тестировщиком и получаю $1000. Знаю, что мог бы зарабатывать больше, но сейчас можно долго ходить на собеседования и ничего не найти. Так что пока не хочу тратить время. Возможно, потом на рынке труда что-то изменится и будет проще.

Откладывать на пенсию мужчина начал три года назад, то есть в 30 лет. Для себя он определил, что это должно быть 10% от дохода — на эту цифру чаще всего ориентируют финансовые консультанты, и в целом так проще вести хотя бы примерные подсчеты.

Но оказалось, что откладывать те самые $100 гораздо сложнее, чем он представлял изначально: какую-то бухгалтерию вести скучно, и в целом сформировалась привычка тратить определенную сумму.

— Я банально привык тратить почти всю зарплату. Все-таки, пока ты молодой, у тебя много запросов и какие-то постоянные траты: то телефон, то новые кроссовки, то посиделки с друзьями. Когда я принял осознанное решение откладывать, то понял, что еще месяца четыре не мог взять и оставить ту самую сотку… Всегда хотелось чем-то порадовать себя.

Когда через полтора года накопился первый приличный капитал (около $2000) Алексей решил вложиться в криптовалюту. Рассуждал так: в банке или дома деньги не принесут никакого дохода, а хотелось бы не просто откладывать какую-то сумму, но и зарабатывать на вложениях.

— Я не особо глубоко вникал в тему криптовалют, чтобы вкладывать туда бешеные деньги, знаю про риски, но некоторые зарабатывают и на этом тоже. Прошло полтора года, с моими вложениями особо ничего не произошло — я даже удивлен этому, потому что был уверен, что или прилично заработаю и сразу все выведу, или могу потерять.

Что делать с остальной частью (собранными $2500), Алексей пока не решил. Идеальным вариантом второй пенсии он видит доходы от сдачи квартиры или от доли в бизнесе.

— Сейчас у меня получилось собрать какие-то смешные суммы. Я понимаю, что для комфортной жизни надо намного больше. Хотелось бы накопить какую-то приличную сумму и купить однушку в Минске или открыть какую-нибудь кофейню и делать на этом деньги.

Я не исключаю, что начну тратить деньги раньше — например, если почувствую выгорание и мне станет совсем сложно экономить деньги. Конечно, хотелось бы накопить на пенсию хотя бы $50 тыс., чтобы чувствовать себя посвободнее.

«Это скорее подушка безопасности»

У Ольги мысли о второй пенсии были очень давно, но целенаправленно копить на нее она начала в августе 2019 года. Женщина работает в «Приорбанке», поэтому для страховой пенсионной программы выбрала «дочку» банка — «Приорлайф».

— Пенсия когда-то наступит. С учетом того, какую пенсию получает папа (мамы уже нет в живых), понимаю, что надо об этом думать.

Когда я только задумывалась про накопления и озвучивала это в семье, мне говорили: не занимайся ерундой, когда-то в Советском Союзе все сгорело. Но я все равно пошла и сделала, просто по факту сказала дома через пару месяцев.

Каждый месяц Ольга отчисляет на вторую пенсию по $20 в эквиваленте в белорусских рублях. Женщина признает, что это небольшая сумма, но она хотя бы подъемная. К тому же такой способ копить неплохо дисциплинирует и спасает от того, чтобы потратить заначку.

— Это стало дополнительной статьей расходов, как оплатить «коммуналку» или телефон. Ты просто должен сделать это каждый месяц, и все. Если просто самому каждый месяц экономить, такого не будет. Так что для среднестатистического белоруса, наверное, это рабочий способ, — считает женщина.

Ольга видит плюс еще и в том, что с каждого отчисления есть льгота 13% по подоходному налогу. Например, есть подтверждение, что перечислено 60 рублей, — бухгалтерия не будет высчитывать с этой суммы подоходный налог.

— Какая сумма на пенсии была бы для вас комфортна?

— Чтобы более-менее не выживать, а существовать, на одного человека. Наверное, не меньше 1000 рублей с учетом лекарств и иногда покупки вещей. Это я сейчас говорю именно про пенсионера и минимум, на который можно жить, ничего не откладывая.

Спрашиваем, какая прибавка получится к моменту выхода на пенсию. Елена проверяет точную сумму, что удалось собрать к 10 июля: это $1192,8 практически за пять лет (копить женщина начала ближе к 39 годам).

— Я делаю это не для того, чтобы заработать: процент минимальный, как по депозиту. Это сохранение накоплений, не более того.

Понятно, что огромная сумма не соберется, но хотя бы небольшая подушка безопасности будет. Если бы отчисления были больше, то и итоговая сумма собралась бы внушительнее.

Надо ли было начинать копить раньше? Когда мне было 25 лет, такой программы, наверное, и не существовало.

Я выбирала сумму $20, чтобы не била по карману. Конечно, если у работающего человека есть возможность откладывать как минимум $50, считаю, это надо делать. Как показывает опыт родителей, полагаться можно только на себя: мало ли что может произойти, и человек не сможет рассчитывать на трудовую пенсию, только на социальную.

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