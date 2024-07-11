закрыть
11 июля 2024, четверг, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хотим путешествовать даже без работы»

  • 11.07.2024, 8:58
«Хотим путешествовать даже без работы»

Белорусы рассказывают, сколько откладывают на вторую пенсию.

Рассчитать свою пенсию заранее невозможно: нужны данные по зарплате за последние 29 лет работы, учитываются стаж и надбавки (если они положены). Поэтому самому можно только прикинуть будущие выплаты и решить, нужна ли вам финансовая подушка безопасности.

Журналисты onliner.by поговорили с белорусами, которые решили накопить на еще одну пенсию.

«Хотим путешествовать даже без работы»

Елена задумалась о том, что надо начинать откладывать на пенсию, когда ей было 36 лет. Теперь они вместе с мужем копят деньги, которыми воспользуются, когда оставят работу.

— Мы начали заниматься этим лет пять назад. Инициатором была я, потому что заведую финансами, так изначально было в нашей семье. Плюс я работаю главным бухгалтером и соображаю, что к чему в этих вопросах.

Предполагаю, что в то время мы закрыли какие-то свои потребности: квартиры, машины. Дети подросли, сами крепче стали на ноги, где-то карьерный рост пошел и зарплата совсем другая. Излишки денег уже можно направить куда-то и не трогать. А до этого, когда были маленькие дети, ни о какой карьере на работе особо разговаривать не приходилось.

Основной причиной, почему пара решила копить на вторую пенсию, стала любовь к путешествиям. Съездить куда-то в отпуск или просто выбраться спонтанно — на это всегда старались выделить бюджет.

— В итоге мы пришли к тому, что даже с учетом неплохих зарплат в нынешних условиях у меня и у мужа нет гарантий, что мы получим пенсию, которая позволит нам путешествовать. Поэтому приняли решение, что уже сейчас начнем откладывать. Если наших пенсий хватит на повседневный траты, это будет прекрасно — значит, будем тратить сбережения на путешествия, — поясняет Елена.

Пара начала откладывать каждый месяц по $100 в обычный конверт. Бюджет в семье совместный, так что и на пенсию начали откладывать в один общий конверт, а не в два раздельных.

— Допустим, июль пошел — я положила $100 в конверт и ставлю галочку. По сути, я всегда знаю, сколько у меня денег в конверте, потому что постоянно его пополняю. Если пропустила какой-то месяц, вижу, что галочки нет, то все равно потом восполню недостающую сумму. Пропусков в результате не возникает, каждый год нужно собирать по $1200.

В качестве второго варианта Елена решила изучить и предложить мужу пенсионную страховую программу в «Приорлайфе». Там они с мужем в августе 2020 года заключили договоры и начали копить на дополнительную пенсию еще и таким способом. Елена каждый месяц отчисляет $70, муж — $55.

— Я выйду на пенсию в 2041 году, муж — в 2044-м. Изначально мы рассчитывали, что и у меня, и у мужа должны быть одинаковые суммы с учетом того, что он выйдет на пенсию позже, как мужчина.

Но цифры немного скорректировались — прибавка к пенсии мужа составит $15 800 (накопление идет в привязке к курсу валют, но прибавка к пенсии потом высчитывается в белорусских рублях по курсу Нацбанка), у Елены она составит $17 600.

Белоруска подсчитала, что на пенсионные накопления ($100 в конверт и $125 на страховую программу) уходит примерно 8% от общего семейного бюджета.

— Поскольку доходы сейчас неплохие, то сумма для нас несущественная.

— Тех сумм, которые вы откладываете сейчас, достаточно?

— Изначально, когда я просчитывала суммы, вышло, что этого достаточно. Нам должно хватить второй пенсии на энное количество лет на дополнительные нужды.

По страховой пенсионной программе мы должны накопить уже $33 000 в эквиваленте. Плюс в конвертах за столько лет будет еще $30 000. Я думаю, $60 тыс. достаточно, чтобы в принципе безбедно чувствовать себя на пенсии, пока есть физические возможности путешествовать.

В своих подсчетах Елена ориентируется на то, что было бы неплохо иметь на путешествия по $3000 в год.

— Мы с мужем оба работаем, вся зарплата официальная, то есть пенсия у нас должна быть не минимальной, а в районе средней, на которую два человека смогут прожить.

А то, что будет отложено, хотелось бы потратить на какой-то отдых и путешествия. На тот момент я считала, что нужно $3000 в год, чтобы ничего не отрывать ни от семьи, ни от детей.

Я не говорю, что это будет шикарный отдых, но просто съездить куда-то хотелось бы. Понятно, что невозможно предсказать, что будет через 20 лет с ценами, путевками и всем остальным, но предварительно расчеты были такими.

Другие способы, как накопить на прибавку, семья не рассматривала: Елена видит в этом слишком много неоправданных рисков для себя.

— С учетом того, что по работе я иногда имею дело с облигациями, токенами белорусских компаний, вижу, что даже те, кто крепко стоял на ногах, могут уйти в банкротство.

Зарубежные инвестиции — это сейчас большой вопрос: можно вложиться и потом ничего не получить, потерять то, что было. Невыезд, блокировки карточек, санкции — может быть все что угодно. Поэтому не рискуем, — резюмирует женщина.

Вложился в крипту, но хотел бы купить и сдавать квартиру

Алексей работает в IT, но сразу говорит, что это не история про богатого айтишника.

— Я работаю тестировщиком и получаю $1000. Знаю, что мог бы зарабатывать больше, но сейчас можно долго ходить на собеседования и ничего не найти. Так что пока не хочу тратить время. Возможно, потом на рынке труда что-то изменится и будет проще.

Откладывать на пенсию мужчина начал три года назад, то есть в 30 лет. Для себя он определил, что это должно быть 10% от дохода — на эту цифру чаще всего ориентируют финансовые консультанты, и в целом так проще вести хотя бы примерные подсчеты.

Но оказалось, что откладывать те самые $100 гораздо сложнее, чем он представлял изначально: какую-то бухгалтерию вести скучно, и в целом сформировалась привычка тратить определенную сумму.

— Я банально привык тратить почти всю зарплату. Все-таки, пока ты молодой, у тебя много запросов и какие-то постоянные траты: то телефон, то новые кроссовки, то посиделки с друзьями. Когда я принял осознанное решение откладывать, то понял, что еще месяца четыре не мог взять и оставить ту самую сотку… Всегда хотелось чем-то порадовать себя.

Когда через полтора года накопился первый приличный капитал (около $2000) Алексей решил вложиться в криптовалюту. Рассуждал так: в банке или дома деньги не принесут никакого дохода, а хотелось бы не просто откладывать какую-то сумму, но и зарабатывать на вложениях.

— Я не особо глубоко вникал в тему криптовалют, чтобы вкладывать туда бешеные деньги, знаю про риски, но некоторые зарабатывают и на этом тоже. Прошло полтора года, с моими вложениями особо ничего не произошло — я даже удивлен этому, потому что был уверен, что или прилично заработаю и сразу все выведу, или могу потерять.

Что делать с остальной частью (собранными $2500), Алексей пока не решил. Идеальным вариантом второй пенсии он видит доходы от сдачи квартиры или от доли в бизнесе.

— Сейчас у меня получилось собрать какие-то смешные суммы. Я понимаю, что для комфортной жизни надо намного больше. Хотелось бы накопить какую-то приличную сумму и купить однушку в Минске или открыть какую-нибудь кофейню и делать на этом деньги.

Я не исключаю, что начну тратить деньги раньше — например, если почувствую выгорание и мне станет совсем сложно экономить деньги. Конечно, хотелось бы накопить на пенсию хотя бы $50 тыс., чтобы чувствовать себя посвободнее.

«Это скорее подушка безопасности»

У Ольги мысли о второй пенсии были очень давно, но целенаправленно копить на нее она начала в августе 2019 года. Женщина работает в «Приорбанке», поэтому для страховой пенсионной программы выбрала «дочку» банка — «Приорлайф».

— Пенсия когда-то наступит. С учетом того, какую пенсию получает папа (мамы уже нет в живых), понимаю, что надо об этом думать.

Когда я только задумывалась про накопления и озвучивала это в семье, мне говорили: не занимайся ерундой, когда-то в Советском Союзе все сгорело. Но я все равно пошла и сделала, просто по факту сказала дома через пару месяцев.

Каждый месяц Ольга отчисляет на вторую пенсию по $20 в эквиваленте в белорусских рублях. Женщина признает, что это небольшая сумма, но она хотя бы подъемная. К тому же такой способ копить неплохо дисциплинирует и спасает от того, чтобы потратить заначку.

— Это стало дополнительной статьей расходов, как оплатить «коммуналку» или телефон. Ты просто должен сделать это каждый месяц, и все. Если просто самому каждый месяц экономить, такого не будет. Так что для среднестатистического белоруса, наверное, это рабочий способ, — считает женщина.

Ольга видит плюс еще и в том, что с каждого отчисления есть льгота 13% по подоходному налогу. Например, есть подтверждение, что перечислено 60 рублей, — бухгалтерия не будет высчитывать с этой суммы подоходный налог.

— Какая сумма на пенсии была бы для вас комфортна?

— Чтобы более-менее не выживать, а существовать, на одного человека. Наверное, не меньше 1000 рублей с учетом лекарств и иногда покупки вещей. Это я сейчас говорю именно про пенсионера и минимум, на который можно жить, ничего не откладывая.

Спрашиваем, какая прибавка получится к моменту выхода на пенсию. Елена проверяет точную сумму, что удалось собрать к 10 июля: это $1192,8 практически за пять лет (копить женщина начала ближе к 39 годам).

— Я делаю это не для того, чтобы заработать: процент минимальный, как по депозиту. Это сохранение накоплений, не более того.

Понятно, что огромная сумма не соберется, но хотя бы небольшая подушка безопасности будет. Если бы отчисления были больше, то и итоговая сумма собралась бы внушительнее.

Надо ли было начинать копить раньше? Когда мне было 25 лет, такой программы, наверное, и не существовало.

Я выбирала сумму $20, чтобы не била по карману. Конечно, если у работающего человека есть возможность откладывать как минимум $50, считаю, это надо делать. Как показывает опыт родителей, полагаться можно только на себя: мало ли что может произойти, и человек не сможет рассчитывать на трудовую пенсию, только на социальную.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов