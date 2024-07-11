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Медики рассказали белорусам, как спастись от жары

  • 11.07.2024, 9:13
  • 4,030
Медики рассказали белорусам, как спастись от жары

В выходные температура достигнет +37°С.

Сегодня и завтра в Беларуси ожидается жара, а в выходные температура достигнет +37°С. В такую погоду важно соблюдать определенные рекомендации на улице и в помещении, во время работы и при выборе рациона питания, сообщает пресс-служба Минздрава.

Не выходи на улицу, не совершай ошибку

Максимальная солнечная активность наблюдается в период с 12.00 до 16.00. В это время, а лучше с 11.00 до 17.00, не стоит выходить на улицу без особой необходимости. Если пришлось это сделать, то рекомендуется взять с собой питьевую воду, надеть свободную одежду из натуральных тканей, обуть открытую и комфортную обувь, а также держаться в тени, находиться в помещении с кондиционером. Перед выходом под палящие лучи не помешает воспользоваться солнцезащитными средствами.

В помещении, где есть кондиционер, не стоит находиться вблизи него и охлаждать воздух ниже 18...20 °С, чтобы не заболеть. Если остужать воздух в комнате нечем, надо держать окна закрытыми днем, занавесив их шторами светлых оттенков. Так прямые солнечные лучи и нагретый снаружи воздух не попадут в помещение.

Еда и питье

Для защиты организма от обезвоживания необходимо пить не менее 1,5–2 л нехолодной жидкости в день. Это могут быть питьевая, минеральная вода. Нельзя употреблять алкогольные, кофеиносодержащие, газированные напитки, особенно с повышенным содержанием сахара.

Из рациона питания желательно исключить жирную и тяжелую пищу, свести к минимуму потребление соли и соленых продуктов. Основной принцип — легкая еда несколько раз в день малыми порциями. Рекомендуется употреблять больше овощей, ягод и несладких фруктов, а также отдавать предпочтение нежирной морской рыбе, а не мясу. Еще один совет — использовать только растительные масла (масло грецкого, миндального ореха, зародышей пшеницы, тыквенное масло). При этом важно не переедать, даже если речь идет исключительно о полезных продуктах.

Физические нагрузки

Интенсивные нагрузки в течение дня надо исключить, а физическую активность — снизить до минимума. Особенно это касается дачников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им стоит помнить, что нельзя полоть грядки, согнувшись и опустив голову, а работать допустимо по 30–40 минут, затем отдыхая 15–20 минут. Трудиться лучше до 11.00 и после 17.00.

В Минздраве напомнили, что в зной даже у вполне здоровых людей может участиться пульс, появиться одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружение, сдавленность в груди и др. Это результат повышенной нагрузки на сердце в жаркие летние дни.

Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в этот период особенно уязвимы. Хуже чувствуют себя и гипертоники. У пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) чаще возникают приступы стенокардии, нарушения ритма, у лиц с хронической сердечной недостаточностью нарастают отеки и одышка.

Не прекращайте прием лекарств, назначенных в связи с наличием острых или хронических заболеваний.

Распознать тепловой удар

Главная задача в такую жару — избежать теплового удара. Он развивается, когда организм не способен охлаждать себя в жаркую погоду: потение неэффективно, температура тела быстро возрастает, достигая иногда 41°С и более в течение 15 минут.

О тепловом ударе предупреждают высокая температура тела, отсутствие потоотделения, горячие сухие кожные покровы, учащенный пульс, затрудненное дыхание, странное поведение, галлюцинации, возбуждение, судороги, потеря сознания.

Тепловое истощение — менее опасное последствие воздействия высокой температуры воздуха. Оно особенно вредит пожилым людям, детям, людям с хроническими заболеваниями, может наступить после пребывания на жаре в течение нескольких дней, если пить недостаточно жидкости. Признаки теплового истощения — сильное потоотделение, бледность, мышечные спазмы, усталость, слабость, головокружение, головная боль, тошнота или рвота, обморок.

При наличии симптомов после пребывания на жаре стоит вызвать скорую помощь.

Советы для водителей

В сложных погодных условиях надо быть максимально внимательными за рулем. Желательно отказаться от дальних поездок. Для водителей преклонного возраста и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучшим решением будет отложить поездки днем в период солнечной активности.

Взрослым нужно быть особенно осторожными в такую жару и думать о безопасности других. Остерегайтесь «горячих» автомобилей. Не оставляйте детей, пожилых людей или домашних животных в припаркованных автомобилях, даже на короткое время. Салон машины нагревается очень быстро: всего за 10 минут температура воздуха в автомобиле поднимается на 11 градусов, а критическая для ребенка или пожилого человека температура устанавливается уже через 15-20 минут, при этом открытое окно или кондиционер не охлаждают машину, когда мотор заглушен.

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