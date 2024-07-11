«Линия фронта не такая статичная, как считает Путин» 11.07.2024, 9:20

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ВСУ добились успеха в Харьковской области и в направлении Кременной.

Прибытие западной помощи на передовую позволило украинским войскам стабилизировать критические участки фронта. С середины мая ВСУ осуществили тактически важные и успешные локализованные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 10 июля.

Аналитики отметили, что украинские силы еще не проводят контратак в таком масштабе, который необходим для перехвата инициативы на поле боя, однако эти тактические контратаки увеличивают затраты для российских сил, которые продолжают придерживаться их медленной и изнурительной теории наступления.

Контратаки Украины на севере Харьковщины заставили российские войска передислоцировать некоторые свои подразделения. ISW зафиксировал переброску подразделений 810-й морской пехотной бригады и батальонной тактической группы 9-й ОМСБр (1-й армейский корпус «ДНР») на север Харьковской области в середине июня. Остальные части 810-й и 9-й ОМСБр остались под Крынками Херсонской области и Торецком Донецкой области соответственно.

Эксперты также отметили, что российское командование распыляет свои воздушно-десантные силы (ВДВ) по линии фронта. В частности подразделения 137-го полка ВДВ 106-й дивизии воюют в Херсонской области, тогда как другие подразделения полка ведут бои под Северском Донецкой области.

Это распыленное развертывание свидетельствует о том, что российские силы испытывают давление от украинских контратак, что показывает: линия фронта не такая статичная, как считает Путин.

В то же время в ISW отметили, что способность Украины осуществлять более мощные и организованные контратаки зависит от постоянной военной поддержки Запада.

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