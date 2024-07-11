Возвращение «Адмирала Кузнецова»1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 11.07.2024, 9:27
- 5,632
Кораблю пора снова менять название.
Давно не было слышно об «Адмирале Кузнецове» - авианесущем крейсере, корабле с трагикомической историей путинских времен: «дымный поход» в Сирию на потеху всему миру и по задумке кремлевских горе-стратегов (два самолета утопло), нескончаемый ремонт с 2018-го года, падения крана, пожар, еще пожар.
В итоге непонятно для каких задач нужный «Адмирал Кузнецов» уже шесть лет, как «стоит у стенки». Но сегодня крейсер снова «поплыл» по отечественным новостным лентам рассекая волны победных воплей и проклятий западному миру.
На сей раз «Адмирал Кузнецов» отправился в моря криминальной хроники. Якобы, какие-то спецслужбы решили нанести «Адмиралу Кузнецову» урон, устроив там пожар. И, разумеется, российские чекисты открыли, разоблачили, предотвратили.
Зачем? Какую угрозу представляет крейсер? Кому? Ведь не корабль, а сплошной скандал. Суеверные люди могли бы сказать, что причина в том, что крейсер не раз менял имя. Прежде он был «Советский Союз», затем «Рига», потом «Леонид Брежнев», спустя какое-то время поменял имя на «Тбилиси». И, наконец, обрел нынешнее.
Мы же считаем, что кораблю пора снова менять название. Его стоило бы именовать «Владимир Путин». Потому что история крейсера в последнюю четверть века отлично отражает суть путинского времени – выброшенные на ветер миллиарды, бессмыслица, ложь, надувание щек, шпиономания, нулевой результат.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»