закрыть
11 июля 2024, четверг, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возвращение «Адмирала Кузнецова»

1
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 11.07.2024, 9:27
  • 5,632
Возвращение «Адмирала Кузнецова»

Кораблю пора снова менять название.

Давно не было слышно об «Адмирале Кузнецове» - авианесущем крейсере, корабле с трагикомической историей путинских времен: «дымный поход» в Сирию на потеху всему миру и по задумке кремлевских горе-стратегов (два самолета утопло), нескончаемый ремонт с 2018-го года, падения крана, пожар, еще пожар.

В итоге непонятно для каких задач нужный «Адмирал Кузнецов» уже шесть лет, как «стоит у стенки». Но сегодня крейсер снова «поплыл» по отечественным новостным лентам рассекая волны победных воплей и проклятий западному миру.

На сей раз «Адмирал Кузнецов» отправился в моря криминальной хроники. Якобы, какие-то спецслужбы решили нанести «Адмиралу Кузнецову» урон, устроив там пожар. И, разумеется, российские чекисты открыли, разоблачили, предотвратили.

Зачем? Какую угрозу представляет крейсер? Кому? Ведь не корабль, а сплошной скандал. Суеверные люди могли бы сказать, что причина в том, что крейсер не раз менял имя. Прежде он был «Советский Союз», затем «Рига», потом «Леонид Брежнев», спустя какое-то время поменял имя на «Тбилиси». И, наконец, обрел нынешнее.

Мы же считаем, что кораблю пора снова менять название. Его стоило бы именовать «Владимир Путин». Потому что история крейсера в последнюю четверть века отлично отражает суть путинского времени – выброшенные на ветер миллиарды, бессмыслица, ложь, надувание щек, шпиономания, нулевой результат.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов