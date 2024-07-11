Минтранс ввел новые правила для таксистов 4 11.07.2024, 9:46

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Перевозчики этому не очень рады.

Указ «Об автомобильных перевозках пассажиров» обязал таксистов проходить переподготовку, для того чтобы попасть в реестр легальных перевозчиков. Перевозчики этому не очень рады. Обучение на новых курсах стоит почти 500 рублей и длится целых две недели. Журналист Tochka.by разбирался в вопросе.

Трудовые будни

В редакцию позвонил таксист Николай из Слуцка, разговор получился эмоциональным. «Я уже прошел обучение для водителей автомобилей такси. А теперь нас еще и обязывают повышать квалификацию. Курсы в таком виде и по такой цене меня не устраивают», — начал таксист.

Проходить повышение квалификации нужно тем, кто работает в такси более пяти лет. Такое требование действует еще с 2008 года. Раньше за ним следили не строго, только выдавали предписания при проверках.

Теперь же Минтранс подошел к вопросу серьезнее. Кто не повысит квалификацию — тот не попадет в реестр легальных перевозчиков. Времени отвели до 1 августа 2024 года.

Снова в школу

Автошкола «Автоправо» одна из немногих в Минске, которая выдает сертификаты повышения квалификации водителей такси. Директор автошколы Юрий Бертош переподготовил с начала года уже пять групп по 20 человек.

Стоимость обучения — Br450, а с 1 августа вырастет до Br500. Такая цена формируется исходя из затрат на зарплату инструктора и аренду автодрома.

«Для провинции цена курсов заоблачная», — говорит Николай.

Он таксует по 12 часов и получает чистую зарплату в день около 40 рублей.

Причем курсы длительные — две недели. Каждый день идут занятия. Мало того что эти дни получаются без зарплаты, так еще и траты на дорогу или проживание.

Программа курсов — 55 часов. Из них 16 часов — медицинская подготовка, 1 час — знание ПДД, основы управления — 7 часов.

Практика показывает, что многие таксисты не знают, как правильно перехватывать руль или выполнить так называемый «лосиный» тест — резкий маневр. Отрабатывают на курсах и эффективное прерывистое торможение. Все на личных машинах — так привычнее.

Остальное время — на автодроме: заезд в бокс с двух сторон, разгон и остановка перед столбиками, «змейки», езда по скользкому покрытию, которое предварительно заливают водой.

Ситуацию пояснили в Минтрансе:

«Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении создается в рамках указа Лукашенко №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров» и начнет работу с 1 августа 2024 года. Касается он в том числе таксистов. Электронный ресурс объединит перевозчиков различных форм собственности и аккумулирует информацию обо всех диспетчерах, водителях и машинах. Такие меры приняты для обеспечения высокого уровня безопасности и качества услуг, создания условий для добросовестной конкуренции на рынке».

В стране действуют 10 учебных организаций (они есть в каждой области), которые сертифицированы проводить повышение квалификации водителей категории B. В программе обучения акцент сделан прежде всего на обеспечение безопасности дорожного движения, то есть на практику вождения и укрепление теоретических знаний ПДД.

Вспомнить все

Николай все равно убежден, что на курсах не узнает ничего нового для себя.

«Новые курсы проверяют то, что и так уже умею. В гараж я могу заехать хоть с закрытыми глазами», — продолжает он.

Претензии таксиста понять можно. Придется ездить в столицу две недели или жить там. Плюс курсы денег стоят.

«Теорию далеко не все из таксистов сразу сдают. И немногие с первого раза точно в бокс заезжают. Поэтому курсы переподготовки определенно нужны», — парирует Юрий Бертош.

Мнения разделились, но спорить не о чем. По словам Николая, директор его таксопарка уже собрал работников в командировку. Требование обязательное — деваться некуда.

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