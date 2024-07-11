Перемещенное лицо 4 Андрей Окунь

11.07.2024, 9:50

5,426

Андрей Окунь

Кремлевская пропагандистка сделала «удивительные открытия».

Всех с добрым утром, и я сразу перехожу к делу, потому что мы чуть не упустили великое открытие. Оказывается на теле Путина есть переходящие символы власти. Не знаю в точности, что это значит, но звучит велико.

Главная новостная ведущая «Первого канала» Наталья Андреева рассказала, что обнаружила удивительную вещь. Оказывается, тяга Путина к власти настолько огромна, что его лицо как бы кочует из века в век, в каждой эпохе занимая высокие должностные посты. В пример она приводит картину 14 века Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини».

По мнению Андреевой, изображенный на полотне герцог — это Путин. Просто в 14 веке он собирал итальянские земли, и ему, если следовать логике телеведущей, так это понравилось, что он решил и в наше время немного пособирать.

Я с Андреевой, конечно, не согласен. Считаю, что в 14 веке в Италии было создано другое произведение, где на самом деле и был изображен Путин. Речь про итальянскую фреску в монастыре Помпоза, на которой изображен Антихрист.

Символы власти, кочующие лица… Умеют же они развлекаться. Не понимаю только, чем мы провинились. Лицо, напоминающее тухлую квашеную капусту, перемещается из века в век нам в наказание? В действительности Андреева лукавит, когда видит Путина именно на картине ван Эйка.

Есть огромное множество других примеров из культуры, где лицо президента запечатлено с куда большей точностью и уважением к оригиналу. Один только водяной чего стоит. И тоже высокое должностное лицо, кстати, так что все сходится. Хорошего всем дня и настроения.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com