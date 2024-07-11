В Малорите кот пришел в клинику и «вызвал» врача для своей больной подруги 9 11.07.2024, 9:53

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Ветеринары забрали пациентку к себе и начали лечение.

В ветклинику в Малорите пришел кот и «позвал» врачей к своей больной подруге. Видео этого момента опубликовано на странице ветклиники в TikTok, пишет zerkalo.io.

Животное пришло к ветеринарам и начало отчаянно мяукать и словно звать куда-то. Сотрудники решили пойти за ним.

Кот привел их к кошке, которая лежала в кустах с травмированной лапой. Ветеринары забрали пациентку к себе и начали лечение. По их словам, они сделали максимум для скорейшего выздоровления.

В финале видео выздоровевшую кошку «выписали из больницы», а на улице ее встречал тот самый друг-спаситель.

Позже был опубликован еще один ролик, в котором сообщалось, что у этой малышки теперь появился дом и любящая семья.

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