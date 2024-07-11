закрыть
11 июля 2024, четверг, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сикорский: В Украинский легион в Польше записались уже несколько тысяч человек

  • 11.07.2024, 10:05
  • 2,150
Сикорский: В Украинский легион в Польше записались уже несколько тысяч человек

Глава польского МИД заявил об этом на саммите НАТО.

В Польше формируют новое добровольческое военное подразделение из украинцев, готовых присоединиться к Силам обороны Украины в борьбе с российским агрессором. Речь идет об Украинском легионе, для участия в котором уже записалось несколько тысяч человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский на Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО. Слова политика процитировало агентство «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что в стране проживает до миллиона украинцев обоих полов, и именно из них начали формировать первую украинскую бригаду добровольцев. Несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в таком призыве.

«Что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправлены в бой, не будучи надлежаще обученными и экипированными», – заявил Сикорский.

Он пояснил, что именно поэтому Польша займется обучением и экипировкой добровольцев, а затем они будут «предоставлены Украине» как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

«Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад», – выразил убеждение польский министр.

Создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности, на днях подписанного между Киевом и Варшавой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов