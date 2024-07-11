Сикорский: В Украинский легион в Польше записались уже несколько тысяч человек 11.07.2024, 10:05

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Глава польского МИД заявил об этом на саммите НАТО.

В Польше формируют новое добровольческое военное подразделение из украинцев, готовых присоединиться к Силам обороны Украины в борьбе с российским агрессором. Речь идет об Украинском легионе, для участия в котором уже записалось несколько тысяч человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский на Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО. Слова политика процитировало агентство «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что в стране проживает до миллиона украинцев обоих полов, и именно из них начали формировать первую украинскую бригаду добровольцев. Несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в таком призыве.

«Что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправлены в бой, не будучи надлежаще обученными и экипированными», – заявил Сикорский.

Он пояснил, что именно поэтому Польша займется обучением и экипировкой добровольцев, а затем они будут «предоставлены Украине» как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

«Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад», – выразил убеждение польский министр.

Создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности, на днях подписанного между Киевом и Варшавой.

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