Российские силовики стали допрашивать белорусов на польско-российской границе 3 11.07.2024, 10:35

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Допрашивают с угрозами.

Погранпереход между между Польшей и Россией в Калининградской области пользуется популярностью у белорусов, которые едут на родину. Во-первых, из-за небольших по сравнению с белорусско-польской границей очередей, во-вторых — такой маршрут позволяет избежать встречи с пограничниками Беларуси, а следовательно — и неудобных вопросов об участии в протестах или политических взглядах. У тех, кто посещал Украину и имеет отметку в паспорте, и раньше формально спрашивали о целях поездок, после чего без проблем пропускали. Однако за последние две недели по меньшей мере в двух случаях таких белорусов допрашивали с угрозами. У них требовали предоставить данные о знакомых белорусах и россиянах, поддерживающих Украину, узнал проект «Вот Так».

Калининградский транзит

Калининград — удобный транспортный хаб для тех, кто хочет попасть из ЕС в Беларусь. Путешественники отдают предпочтение этому маршруту, потому что границу здесь можно пройти в несколько раз быстрее, чем в Тересполе (это последний действующий погранпереход на польско-белорусской границе). Из Калининграда в Минск летают регулярные авиарейсы, причем в столице Беларуси, благодаря соглашениям между Россией и Беларусью, пассажирам уже не нужно проходить паспортный контроль и общаться с белорусскими пограничниками.

Однако с недавних пор в приграничных чатах, в которых путешественники обсуждают нюансы пересечения российской границы, стали появляться сообщения о более пристальном контроле. С ним сталкиваются те, кто имеет пусть даже минимальное отношение к Украине. Российские пограничники обращают внимание на отметки о посещении этой страны, место рождения и другие детали, позволяющие связать путешественников с Украиной. Для некоторых из них рутинная поездка по привычному маршруту прерывается снятием с автобуса и многочасовым допросом сотрудниками российских спецслужб.

Проекту удалось поговорить с несколькими белорусами, которые за последнее время сталкивались с проблемами при попытке пересечь границу РФ. Причем это происходило как при въезде, так и при выезде с территории России.

Допрос с пристрастием

«Для меня Калининград — самый близкий и удобный транзитный пункт по пути в Беларусь. По делам езжу этим маршрутом практически каждый месяц. С моим белорусским паспортом проблем никогда не возникало. Маршрут предельно прост — автобусом [из Польши] через российскую границу, затем самолет, и выхожу уже практически дома. Проблем с пограничниками из-за своих документов не имел никогда», — рассказывает Игорь (имя героя изменено).

До полномасштабного российского вторжения он неоднократно бывал в Украине, последний раз — в 2021 году. Об этих поездках напоминают штампы, которые ставили в паспорт украинские пограничники. Раньше пристального интереса со стороны российских силовиков они не вызывали.

«Пролистывая паспорт, они всегда задавали мне несколько вопросов: с какой целью ездили, есть ли в Украине родственники? Говорил, что ездил на море, родственников нет, на этом весь допрос и заканчивался. Складывалось впечатление, что им просто надо было соблюсти некоторые формальности. Однако на этот раз все пошло по непривычному и нехорошему для меня сценарию», — вспоминает мужчина недавнее пересечение российской границы в направлении Польши.

Просматривая паспорт Игоря, сотрудник российской погранслужбы отложил документ в сторону. Пропустив всех пассажиров автобуса, он пригласил мужчину на дополнительную проверку в отдельный кабинет. Задав ему несколько вопросов, пограничник позвал коллегу в штатском — по внешнему виду и манере поведения, сотрудника спецслужб. Дальнейший допрос, продлившийся несколько часов, проводил уже он.

«Эфэсбэшник с ходу перешел к угрозам. Это был резкий контраст с несколько флегматичной и расслабленной манерой общения со стороны пограничника. Думаю, он хотел взять меня на испуг. Просмотрев пометки, которые делал, листая мой паспорт, другой сотрудник, он стал говорить, что я попался, у них есть на меня какая-то информация касательно моих поездок в Украину и участия в белорусских протестах. Короче, фулл-хаус. А в завершение всего он пообещал передать меня белорусскому КГБ», — делится Игорь.

По его словам, в белорусских протестах 2020 года он участия не принимал, в интернете по поводу политики никак не высказывался, однако агрессивная манера поведения сотрудника ФСБ и постоянно звучавшие угрозы передать его белорусским силовикам сделали свое дело. Когда поступило требование разблокировать телефон, он быстро согласился. Сейчас Игорь об этом жалеет.

Следующие полчаса пограничник и, вероятно, сотрудник ФСБ просматривали содержимое в его телефоне, время от времени изменялись в лице, делая вид, что нашли что-то серьезное, фотографировали экран. Также они спрашивали Игоря об отношении к Путину, Зеленскому и к российско-украинской войне, вспоминает собеседник «Вот Так»:

«Потом в какой-то момент эфэсбэшник мне говорит: все, влип ты по самые уши, капец тебе, готовься к подвалам [белорусского] КГБ. Сделал паузу, посмотрел на меня и сказал, что есть один шанс все исправить: рассказать все, что мне известно о моих знакомых — белорусах и россиянах — которые либо собираются в добробаты, либо донатят на ВСУ, либо собирают деньги на дроны и прочее снаряжение».

Параллельно с этими вопросами силовик показывал отдельных людей из списка контактов в телефоне Игоря и требовал рассказать о них. Во время многочасового допроса предполагаемый сотрудник ФСБ периодически отвлекался и повторял пропагандистские штампы о врагах России. В конце концов, не обнаружив ничего серьезного и не сумев склонить собеседника к сотрудничеству, он сказал Игорю собирать вещи и садиться на ближайший автобус. Сразу после этого Игорь отправился в Польшу: он уверен, что от по-настоящему больших проблем его спасло лишь то, что в его телефоне не было никакой компрометирующей информации.

Охота на добровольцев

Примерно в это же время российскую границу в Калининградской области пересекал Дмитрий (имя героя также изменено) — другой гражданин Беларуси, с которым удалось связаться проекту. Мужчину, который ехал в Калининград, также увели на разговор с сотрудниками ФСБ. Как и у многих белорусов, в его паспорте были отметки о посещении Украины — до полномасштабного российского вторжения Украина была главным туристическим направлением для граждан этой страны. Многие из них ездили отдыхать на море, а жители приграничных населенных пунктов отправлялись в Украину за покупками.

Во время допроса Дмитрию показывали фотографии двух парней — якобы белорусов. По словам российских силовиков, они намеревались вступить в ряды ВСУ и недавно их задержали при попытке выехать в Польшу через Калининград.

«Мне прямо показывали сканы их белорусских паспортов. Спрашивали, не знаком ли я с ними. Требовали у меня разблокировать телефон. Насколько я понял, у этих ребят во время такой вот проверки нашли доказательства того, что они едут в Украину — контакты, переписку. Судя по тому, что я услышал, это были не единственные случаи за последнее время. Не знаю, насколько я прав, но у меня сложилось впечатление, что российские силовики начинают сильно трясти белорусов как раз после таких задержаний», — рассказал о своем опыте прохождения границы Дмитрий.

Украинский штамп как черная метка

Администратор одного из приграничных телеграм-чатов, с которым поговорил проект, рассказал, что сейчас «сотрудники безопасности» обязательно беседуют с каждым человеком, имеющим украинское гражданство, отметки в паспорте о посещении Украины (независимо от срока давности) или родившимся в Украине (либо даже в Украинской ССР). Причем это относится как к тем, кто въезжает, так и выезжает из России. Такая практика, по словам администратора, появилась после теракта в «Крокус Сити Холле». У таких людей досмотр личных вещей часто проводится «с пристрастием», утверждает администратор чата.

Участники чатов пишут, что «беседы» легко превращаются в допросы, сопровождающиеся изучением содержимого мобильных телефонов и ноутбуков вызвавших подозрения граждан. Сотрудников ФСБ интересуют родственники, проживающие на территории Украины, частота общения с ними, родной язык допрашиваемых, отношение к войне и российской власти. В некоторых случаях — но далеко не всегда — силовики могут угрожать или оказывать давление на путешественников.

Похожая практика существует и на польско-белорусской границе. Собеседники «Вот Так», которые периодически ее пересекают, также сталкивались с повышенным вниманием со стороны белорусских пограничников и сотрудников КГБ. Одного из них, гражданина Беларуси, больше часа допрашивали из-за отметок о посещении Украины. Другого мужчину, который имеет гражданство Украины и вид на жительство в Беларуси, продержали на границе несколько часов, а машину подвергли тщательному досмотру. Его расспрашивали о родственниках и друзьях, которые воюют в составе ВСУ, интересовались отношением к Путину и Лукашенко.

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