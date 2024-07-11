Гродненцы используют стены многоэтажек в качестве больших экранов
- 11.07.2024, 10:51
Вчера жильцы одного из домов вместе смотрели футбол.
Чемпионат Европы по футболу вышел на решающую стадию. Хорошо бы, конечно, посмотреть эти напряженные матчи с трибуны стадиона, но приходится проводить время у телевизора. Хотя жильцы одного из домов в Ольшанке нашли способ, как получить эффект присутствия, пишет newgrodno.by.
Трансляцию полуфинала Англия-Нидерланды с помощью проектора вывели на стену дома.
Большая «картинка», большая компания – просмотр матча явно доставил удовольствие.