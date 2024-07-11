Гродненцы используют стены многоэтажек в качестве больших экранов 11.07.2024, 10:51

Вчера жильцы одного из домов вместе смотрели футбол.

Чемпионат Европы по футболу вышел на решающую стадию. Хорошо бы, конечно, посмотреть эти напряженные матчи с трибуны стадиона, но приходится проводить время у телевизора. Хотя жильцы одного из домов в Ольшанке нашли способ, как получить эффект присутствия, пишет newgrodno.by.

Трансляцию полуфинала Англия-Нидерланды с помощью проектора вывели на стену дома.

Большая «картинка», большая компания – просмотр матча явно доставил удовольствие.

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