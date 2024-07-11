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«Сквозь дым проходит Илон Маск»

  • 11.07.2024, 11:01
«Сквозь дым проходит Илон Маск»

История белоруса, который уехал в США и работал в Apple и Tesla.

Михаил переехал с семьей в США в 2013 году. Говорит, в его американской жизни «было все» — и очереди за едой с бомжами, и жизнь на пособие. Но также была работа на проектах в Apple и Tesla — и рост от фронтенд-разработчика-джуна до фулстек-сеньора, пишет devby.io. Вот его история.

«На первой работе был и за кассира, и за сисадмина, и даже за охранника-вышибалу»

— Я — выпускник РТИ (теперь — БГУИР), окончил вуз в 2001 году. На первую работу еще студентом устроился в компьютерный клуб — больше некуда было. Клуб находился на самой окраине Минска, где сейчас метро «Каменная Горка», — и я там был и за кассира, и за сисадмина, и даже за охранника-вышибалу.

У нас было 80 компьютеров. Контингент очень разный — от подростков до бандитов. Иногда клиенты приходили подшофе или под кайфом. Случались стычки-драчки — надо было «разруливать». Мы наладили связь с местными бандитами — те помогали наводить порядок, если что. Вот такое было время.

Уже после института я пришел на «Белрыбу» системным администратором. У них была мощная база данных, надо было ее поддерживать, — а еще серверы, поддержка и апгрейд не менее 800 компьютеров. И филиалов куча — я объехал всю Беларусь, не назову города, где я бы не был.

Моя зарплата была в районе 350 долларов — немного, но по тем временам нормально. В 2009 году, уже когда я перешел в страховую компанию «Стравита», — стала около 900 долларов.

В «Стравите» я уже не только сисадмином был, но еще и писал на PHP. А параллельно «халтурил», как тогда говорили, — мне заказали сайт «под ключ» для магазина сантехники. Я сделал свою CMS — как WordPress, — и мог клепать такие сайты пачками, движок работал под любые бизнесы.

«Как в старых фильмах: покупал газеты с объявлениями о работе — и обзванивал»

В Америку мы переехали в 2013 году. Жена выиграла гринкарту и сказала, что поедет в любом случае — и заберет троих наших детей. Младшему сыну было 1,5 года, дочери — 2,5 года, а старшему — 5 лет.

Тогда «Аэрофлот» позволял перевозить до 50 кг на человека — и мы притащили с собой в США 250 кг на всех.

Прилетели в Нью-Йорк — там нас встретил приятель, который пообещал нам помочь с жильем. Чуть раньше мы перевели ему 2,5 тысячи долларов — но он сказал, что возникли проблемы, пообещал за день-два-три все решить. А пока отвез нас в отель на Брайтон бич — за 100 долларов в сутки.

Мы прожили там неделю, но вопрос с квартирой так и не решился. Приятель пропал. Я позвонил своей однокласснице в Нью-Джерси. Она приехала, посмотрела, в каких условиях мы живем, — и пригласила пожить у нее в доме.

Я каждый день ездил в Нью-Йорк искать работу. Все как в старых фильмах: покупал газеты с объявлениями о работе — и обзванивал. В Минске у меня был репетитор по английскому, плюс я посещал двое курсов, но тут в Америке я не мог даже заказ в кафе сделать. Поэтому звонил в основном в компании, где говорили по-русски.

Одна из них — телевидение — пригласила в офис на Брайтон-Бич. Им не нужен был программист, они хотели тестировщика. Хорошо — ударили по рукам. Я одну неделю там проработал, вторую… Но нужно же было заниматься легализацией, — и я то и дело отпрашивался: страховку сделать, еще зачем-то. Они наехали: «Ты не работаешь, а только бегаешь!» Так я вылетел. Мне не заплатили ни цента — якобы испытательный срок этого не предполагал.

Я стал снова искать работу. Прошел собес в Alex’s Meat — но оказался «слишком крут», не взяли. Потом в AquaLite — это тоже русская компания. Они сказали: «Сделай в Photoshop флаер, если нам понравится, то возьмем тебя». Я сделал.

Потом они видят: а их дизайнер — неплохой компьютерщик. Стали привлекать меня к работам на сайте, как сисадмина задействовали. А спустя 4 месяца сказали: «Слушай, ты всю работу сделал. Нам невыгодно тебя держать — иди на свои хлеба, а мы по мере надобности будем к тебе обращаться. С разовой оплатой».

«Приходишь, отстаиваешь очередь с бомжами и ассоциалами — получаешь пакет продуктов»

Первое время в США было непросто. У нас было 20 тысяч долларов накоплений, но они очень быстро разошлись — 2,5 тысячи долларов товарищу, который нас кинул. Почти 5 тысяч — за квартиру-двушку (вообще-то аренда составляла 1623 доллара, но еще столько же мы отдали риелтору, плюс залог).

Мой товарищ «вернул» деньги, но не наличными, а чеком — я опустил его в банкомат, и банк заблокировал наш счет. Чек оказался фальшивым.

Я уже работал, но моей зарплаты в 1400 долларов не хватало даже на оплату аренды. Еще немного присылала теща — от сдачи нашей квартиры в Беларуси. Так что жилье мы покрывали. А вот на еду уже не оставалось. Поэтому я пошел в соцслужбу и потребовал пособие — food stamps. Его выдавали в основном на детей — по 300 долларов на каждого. Потом мы выбили еще купоны на молоко и какие-то продукты — по 100 долларов на человека.

А еще я ходил в food-банки.

Когда банк заблокировал наш счет, я рассказал о своей беде соседу-пенсионеру. Он говорит: «Поехали!» Мы сели в машину — съездили сначала в один food-банк, потом второй, третий… Получили кучу продуктов, я заколебался их носить (смеется).

А дальше, когда он меня подвозил, когда я сам — пешком. Приходишь, отстаиваешь очередь с бомжами и ассоциалами — и получаешь пакет продуктов: там курица, колбаски, фрукты… Предъявлять ничего не нужно. В одной «точке» перед раздачей читали проповеди и пели. Всем раздавали инструменты. Мне достался барабан — так я «настучал» семье на ужин.

«Год за годом будут накидывать 3−5% — это ерунда для Кремниевой долины. Ищи другую работу!»

Когда меня уволили из AquaLite, я снова стал искать работу. К тому времени я уже учился на бесплатных курсах и увереннее общался по-английски. Нашел вакансию. Договорились на собеседование в Калифорнии — в компании, которую потом купила Nasdaq (американская компания, владелец одноименной биржи. — Прим. ред.).

Мне предложили позицию фронтенд-разработчика джуна. Я спросил: «Сколько дадите?» — 65 тысяч долларов в год. А в Нью-Йорке было 20 тысяч в год.

Мы сорвались и поехали. Какие-то вещи и мебель пришлось выбросить на помойку — не тащить же их с собой через весь континент на Тихоокеанское побережье. Это баснословно дорого! Проще было купить все новое на месте.

В Калифорнии мы поселились в Саннивейл — самом центре Кремниевой долины. А мой офис был в Менло-Парк, там совсем рядом офис Facebook.

Через год работы мне повысили зарплату до 70 тысяч долларов, а потом еще 2 тысячи добавили — но я продолжал считаться джуном. Мой руководитель сказал: «Тебе год за годом будут накидывать 3−5% — это ерунда, особенно для Кремниевой долины, где меньше чем на 100 тысяч долларов в год не выжить. Ты умный парень, ищи другую работу!»

Я стал искать и нашел вакансию в Infosys — это вендор типа EPAM. Сразу вышел на бенч — сижу неделю, вторую, третью. Деньги платят (мне дали зарплату в 110 тысяч долларов), но я паникую: работы-то нет. Потом они сказали: сходи в Apple. Я сходил — прошел собеседование, но меня не взяли.

Еще через неделю снова отправили в Apple. Это собеседование завершилось успешно — я стал работать у них на проекте. Зашел сразу лидом — так меня Infosys им «продала».

Правда я не знал, что по регламенту спустя 4 месяца работы Apple должна мне какие-то бенефиты, — и чтобы не платить, компания «мухлевала»: сокращала с проекта и переводила на другой. Так что меня перевели сперва на бенч — а потом снова в Apple, но уже на другой проект в другой офис.

После, когда я снова сидел на бенче, позвонили из Tesla. Я прошел собес — но не подошел. А мне так хотелось там работать. Я позвонил своему менеджеру, стал упрашивать. Тот сказал: «Ладно, сейчас что-нибудь придумаю». И меня взяли: раз уж разработчик так хочет.

Целый год я проработал в Tesla — и уже не как фронтенд-, а как фулстек-разработчик. Я делал портал, на котором можно было найти и изучить электрическую схему любой запчасти в автомобилях Tesla.

Однажды пошел покурить во время работы, сделал большую затяжку, выдыхаю — и сквозь облако дыма проходит Илон Маск с двумя телохранителями. А курилка была возле шатлов, которые ездили между research-офисом и гигафабрикой. Но он даже внимание не обратил.

«В Техасе намного круче, бросай свою Калифорнию и давай к нам!»

Из Саннивейл мы с семьей переехали в Сан-Хосе. А мой друг — в Техас. И он 4 месяца долбал меня: «Тут намного круче, бросай свою Калифорнию и давай к нам!»

Тут я вышел на бенч после Tesla — месяц сижу, другой, хожу на собесы в Cisco, в NVIDIA, в Visa. Но меня никуда не берут. Жена не выдержала: «Давай и правда в Техас переедем». А у Infosys там головной офис, я подумал: а ведь там проще будет проект найти.

Но оказалось, все не так — у меня был рейт 110 тысяч долларов в год, а в Техасе рейты ниже. Менеджеры говорят: «Езжай лучше в Джорджию — здесь мы тебе ничего не найдем». А мы уже квартиру в Техасе сняли, деньги заплатили. Переехали.

По договору, если сотрудник Infosys просидел на бенче 4 месяца и проекта для него не нашлось, он вылетает из компании. Ну и все, я опять на целых полгода сел на пособие — 2100 долларов в месяц.

Но теперь уже было полегче, чем в тот год, когда мы приехали в США. Моя жена работала тестировщицей в небольшой продуктовой компании, у нее была зарплата 6 тысяч долларов в месяц. Налоги тут меньше — Техас снимает только федеральный — 10%, ну и плюс налог с продаж с любого товара (а Калифорния «дерет» еще налог штата — тоже 10%).

Мы купили в Техасе дом на 290 кв. м. Когда мы уезжали из Калифорнии, дома там стоили минимум 1,5 млн долларов, а в Техасе — от 150 до 300 тысяч. Первый взнос 10 тысяч долларов — а у нас столько и было (а позже при увольнении из Infosys я забрал еще 7 тысяч из пенсионного фонда).

Банк выдал нам кредит на дом — и платить по нему очень выгодно. Сейчас это 1800 долларов в месяц — меньше, чем мы платили бы за съемную квартиру.

Полгода я искал работу — до февраля 2018 года. Конечно, было непросто. Но потом устроился в компанию вроде Amazon, только маленькую.

В периоды без работы, конечно, не раз думал о том, чтобы вернуться — мучила ностальгия. Но время шло — и жизнь стала восприниматься иначе. Мы много путешествовали по США — объехали 24 штата. На родину тянет все меньше. Разве что старший сын просит: «Поехали в Беларусь ненадолго, ну поехали!»

Ему было очень тяжело принять американскую действительность — в Нью-Йорке он убегал из школы, я и учителя вылавливали его на улице и тащили в класс. Он год молчал, потом начал понемногу говорить — все лучше и лучше.

«В Twitter, в Meta, в Google, в Amazon, в Tesla — везде сокращения. А у нас — нет, все хорошо»

Сейчас я работаю в Copart (крупнейший американский сайт по продаже авто. — Прим. ред.). Пришел в ковидный 2020 год — несмотря на то, что вроде бы в то время рынок «затих».

Когда у тебя английский более-менее, поиск работы занимает намного меньше времени, — не шесть месяцев, а два. Основная площадка — LinkedIn, ну и еще Indeed, так меня нашла e-commerce компания, в которой я работал до Copart.

Один раз меня позвали в Сан-Хосе, я обрадовался, так как сам жил в Сан-Хосе, но оказалось, придется не в нескольких километрах от дома работать, а в столице Коста-Рики. Еще как-то в Литву пригласили, потом спрашивают, что у меня с рабочей визой. Я отвечаю: «У меня паспорт американский», — они очень удивились, так как думали, что я белорус из Минска.

Скоро у меня будет патент на изобретение — это еще один плюс, если ищешь работу.

Сейчас время тоже непростое: в Twitter, в Meta, в Google, в Amazon, в Tesla — везде сокращения. А у нас — нет, в Техасе все хорошо. Налоги ниже, просторы такие — заходи и строй! Сюда переезжают бизнесы из Калифорнии и других штатов. Говорят, Техас — лидер по количеству новых вакансий во всех сферах.

Был момент, когда я хотел развиваться как специалист, — и менеджер двигал меня. Но сейчас накопилась усталость, я чувствую, что подгораю. Плюс дорога тяжело дается — 22 мили или 40 км по пробкам на работу. И столько же обратно. Так что пока не расту. Да и куда дальше? Я — сеньор и лид небольшой команды.

Менять компанию стремно. Вот в AT&T (одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний. — Прим. ред.) крутые зарплаты — порядка 250 тысяч долларов в год. Но и текучка большая: говорят, месяц-два — потом на выход. Или тот же Google — 30 тысяч сотрудников собирался уволить, не глядя. Мой товарищ из Meta попал под сокращения. А у нас стабильность. За такую компанию нужно держаться!

Да, сейчас я считаю, что лучше быть «винтиком» и тихонечко делать свою работу, получать деньги — и ни о чем не думать.

И, если честно, когда начинаешь лезть из кожи вон, пытаясь сделать свою работу просто блестяще, как у меня было, — приходит менеджер и говорит: «Мне не надо Ferrari, сделай просто Mercedes». И я такой: «Понял, сэр!» И так во всем: в любом деле нужен просто результат — а не Ferrari.

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