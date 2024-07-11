В Подмосковье со взрывами горит предприятие 11.07.2024, 11:06

На тушение огня брошены вертолеты.

Утром 11 июля жители города Химки в Подмосковье заметили столб дыма посреди города. Пожар разгорелся, на месте возгорания слышали взрывы. Чтобы преодолеть масштабное возгорание, региональное отделение Министерства чрезвычайных ситуаций РФ привлекло семь единиц пожарной техники. О чрезвычайном происшествии на окраине российской столицы рассказало агентство РИА-«Новости» в Telegram-канале.

Журналисты получили информацию от представителя МЧС РФ, который сообщил, что загорелся цех по производству керамической плитки в Химках. Площадь возгорания — около 2 тыс. кв. м. Впрочем, впоследствии данные обновили — горит на 5 тыс. кв. м. В результате пожара обвалилась крыша, отметили спасатели. Площадь обвалившейся крыши — 80 кв. м, говорится в сообщении.

Тем временем местные жители опубликовали видео с места событий. На видео можно увидеть два столба черного дыма неподалеку от высоток. В помещении керамического цеха есть 30 газовых баллонов, уверяют источники Telegram-канала Shot. Когда загорелся огонь, слышали несколько взрывов. Чтобы потушить пожар, трудятся 26 пожарных и готовятся применить вертолет.

Мэр Москвы Сергей Собянин и управление МЧС Москвы пока не комментировали событий в Химках. Нет информации о причинах возгорания.

Отметим, Химки — город, который входит в Московскую агломерацию и расположен у северных окраин российской столицы. Расстояние от населенного пункта до украинской границы — около 400 км. В 8 км — аэропорт им. Шереметьево, в Telegram-канале которого 11 июля не сообщали о приостановлении полетов из-за возможной угрозы атаки БПЛА.

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