Билл Гейтс взялся за производство масла из воздуха 11.07.2024, 11:18

Билл Гейтс

Миллиардер инвестировал деньги в необычный проект.

Американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс инвестировал деньги в калифорнийский стартап. Суть проекта заключается в производстве жирной пасты, похожей на сливочное масло, используя лишь углекислый газ и водород, пишет New Atlas.

По словам самого миллиардера, сливочное масло буквально из воздуха – это только начала, в разработке также находятся молоко, мороженое, сыр, мясо и тропические масла.

Компания из Сан-Хосе под названием Savor использует в производстве своего «сливочного масла» термохимический процесс, который не влияет на окружающую среду в отличие от молочной промышленности.

«Все жиры состоят из различных цепочек атомов углерода и водорода. Savor решили создать те же углеродные и водородные цепочки, но без участия животных или растений. В конечном итоге был разработан процесс, в ходе которого углекислый газ берется из воздуха, а водород – из воды. Дальнейшее нагревание и окисление приводит к разделению на жирные кислоты, а затем получению и самого жира», — пишет Билл Гейтс в своем блоге.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, на долю домашнего скота приходится 14,5 всех глобальных выбросов парниковых газов. Производство пальмового масла, которое используется в качестве альтернативы, приводит к вырубке лесов и утрате биоразнообразия.

«Идея глобального перехода на лабораторные жиры и масла может показаться странной. Но потенциал сокращения выбросов углекислого газа огромен. С подобными технологиями мы станем на шаг ближе к достижению наших климатических целей», — пишет Гейтс.

Он также признает, что так называемое сливочное масло Savor достаточно легко создавать и масштабировать производство. Самым тяжелым будет убедить людей заменить молочные продукты на экспериментальные.

«Основная задача заключается в том, чтобы снизить стоимость, чтобы такие продукты, как Savor, стали доступными для масс – либо по той же цене, что и животные жиры, либо даже дешевле. У Savor есть все шансы на успех, потому как ключевые этапы процесса производства жиров уже применяются в других отраслях», — добавляет миллиардер.

Процесс производства экспериментальной молочной продукции не выделяет никаких парниковых газов, а также не использует сельскохозяйственные угодья. В нем используется менее тысячной доли воды в сравнении с традиционным сельским хозяйством.

«И самое приятное заключается в том, что у масла действительно приятный вкус – такой же как и у настоящего, потому что по химическому составу это и есть масло», — подытожил Билл Гейтс.

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