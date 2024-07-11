У Лукашенко нашли личный аэропорт 9 11.07.2024, 11:28

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На его ремонт ушли десятки миллионов долларов.

На фестивале «Александрия собирает друзей» Лукашенко, помимо признания проблем со здоровьем, обронил следующую фразу:

– И, возвращаясь домой (с саммита ШОС – прим.), я заранее запланировал, что должен приземлиться здесь (аэропорт хороший), потому что на востоке очень много накопилось дел. И отсюда в ближайшие времена буду работать, смотреть, как мы готовимся к уборке урожая.

Что еще за «хороший аэропорт»? Это аэропорт в поселке Болбасово – в 16 км от деревни Александрия, пишет «Салiдарнасць».

То есть Лукашенко по возвращении из Астаны смог, не залетая в Минск, приземлиться на своем «Боинге» около родной деревни и уже через 15 минут езды на автомобиле оказаться в одной из своих многочисленных «резиденций»!

Как же это стало возможным? По легенде, бывший военный аэродром в поселке Болбасово решили реконструировать в рамках развития масштабного проекта мультимодального логистического комплекса «Бремино-Орша», за которым стоят приближенные к Лукашенко бизнесмены.

Заявлялось, что новая взлетно-посадочная полоса в Болбасово и сопутствующая инфраструктура станут подспорьем для проекта, который собирался работать с контейнерными транзитными грузами в направлении Китая.

Лукашенко с самого начала не мог скрыть личного интереса к строительству нового аэропорта. В 2018-м он приехал в Болбасово и заявил, что этот объект будет «одним из лучших в нашей стране».

Но, конечно, Лукашенко не сказал, что аэропорт будет использоваться для его личных целей:

– Отсюда будут увозиться товары белоусского производства. Здесь прекрасная логистика — мирового уровня автомобильная трасса, железнодорожный узел, будет воздушная гавань и логистика по воздуху.

Деньги на строительство аэропорта (он стал Оршанским филиалом РУП «Национальный аэропорт Минск» – отсюда до Орши 12 км) выделили внушительные. В 2019-м сообщалось, что Банк Развития (учредители – правительство и Нацбанк) выдаст кредит до $43,6 млн.

Проценты по кредиту выплачивались за счет средств республиканского бюджета и некоего «государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранспорта и коммуникаций».

К концу 2020 года новый аэродром возле родной деревни Лукашенко был готов. С тех пор на нем периодически приземляется борт №1. Правителю это очень удобно: можно из-за границы сразу прилететь на отдых в Александрию, а можно и наоборот – из деревни махнуть за рубеж, не тратя время на поездку до Минска.

Удобно и его друзьям. Например, в 2023-м сюда несколько раз прилетал российский олигарх Михаил Гуцериев.

А что же с бизнес-использованием аэродрома, для чего официально и затевали его реконструкцию?

На бумаге пропускная способность нового международного аэропорта составляет от 6 до 12 грузовых самолетов типа «Боинг-747» в сутки. На практике: в прошлом году «Орша» приняла и отправила всего 49 грузовых самолетов. С учетом заложенной пропускной способности – это меньше недели нормальной загрузки.

Что, конечно, неудивительно. Дело не только в войне и европейских санкциях (в том числе в санкциях против «Бремино групп»), заставивших забыть о мечтах об использовании международных грузовых коридоров «Берлин – Москва» и «Хельсинки – Одесса».

Не секрет, что авиаперевозки – самый дорогой способ транспортировки товаров. По этой причине строительство нового аэропорта в Болбасово изначально выглядело сомнительной идеей. И на всякий случай напомним, что давно пустуют аэродромы в Могилеве и Витебске.

Но Лукашенко рад. После того, как государство потратило несколько десятков миллионов долларов, он может летать на самолете в родную деревню.

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