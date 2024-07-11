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В Киев прибыл оппонент Орбана

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  • 11.07.2024, 11:33
  • 3,292
В Киев прибыл оппонент Орбана

Политик анонсировал визит после российского обстрела детской больницы «Охматдет».

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр прибыл в Киев 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

«В Киеве у стены памяти десяткам тысяч украинских жертв войны», - написал он.

Ранее сообщалось, что оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр приедет в Киев 10 июля.

Свой визит политик анонсировал после российского обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля. Он также осудил атаку.

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