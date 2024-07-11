В Киев прибыл оппонент Орбана

В Киев прибыл оппонент Орбана5
- 11.07.2024, 11:33
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Политик анонсировал визит после российского обстрела детской больницы «Охматдет».
Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр прибыл в Киев 11 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
«В Киеве у стены памяти десяткам тысяч украинских жертв войны», - написал он.
Ранее сообщалось, что оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр приедет в Киев 10 июля.
Свой визит политик анонсировал после российского обстрела детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля. Он также осудил атаку.