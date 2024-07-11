Казахстан потребовал вывести из страны российские ценные бумаги 2 11.07.2024, 11:41

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Решение связано с блокирующими санкциями США.

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов вывести российские бумаги из страны, сообщили РБК в организации. Там пояснили, что это требование связано с блокирующими санкциями США в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД).

Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на завершение операций с Мосбиржей и ее структурами, в том числе НРД, действует до 13 августа. Однако срок вывода российских бумаг из Казахстана установлен до 10 августа. Это объясняется тем, что Центральному депозитарию Казахстана требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов.

Речь идет о «ряде ценных бумаг с ISIN-ами (международный идентификационный буквенно-числовой код ценной бумаги. — ТМТ) «RU», учет которых осуществляется в НРД». Всего в депозитарии учитывается порядка 140 наименований бумаг с префиксом RU, находящихся в обращении, следует из его статистики. Это облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции.

«Центральный депозитарий при обработке инструкций от клиентов будет рассматривать возможность их исполнения с точки зрения оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате исполнения данных инструкций для Центрального депозитария», — отметили в организации. Письмо с соответствующим требованием депозитарий разослал всем локальным профучастникам, сообщил РБК источник на финансовом рынке Казахстана.

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — отметила СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко.

Если клиенты не отправят поручения о выводе российских бумаг до указанной даты, активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария Казахстана, предупреждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

В рамках исполнения рекомендаций активы могут быть переведены в российские несанкционные депозитарии, говорит юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов. «В НРД их переставить не получится — это прямо противоречит условиям генеральной лицензии OFAC (НРД находится под блокирующими санкциями США)», — отметил эксперт.

Главная цель казахстанского депозитария в этой ситуации — дать возможность местным брокерам сократить позиции с участием НРД в цепочке владения, чтобы избежать возможной заморозки активов после 13 августа 2024 года, заключил партнер FTL Adviser Игорь Кузнец.

Точный объем российских бумаг, которые находятся в Казахстане, неизвестен. Согласно оценке Центрального депозитария, с марта по 1 декабря 2022 года казахстанские брокеры осуществили с российскими ОФЗ сделки на общую сумму 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд). Также в 2022 году в депозитарий были переведены акции на сумму 50 млрд тенге ($104,6 млн) и остальные финансовые инструменты на сумму почти 2 трлн тенге ($4,2 млрд).

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