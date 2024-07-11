В Беларуси могут запретить вейпы 20 11.07.2024, 11:42

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По решению Кочановой.

Вопрос о запрете вейпов рассмотрели в так называемом совете республики, и сейчас планируют разработать соответствующий законопроект, сообщили в эфире госТВ.

По словамглавного врача Минского городского клинического онкологического центра Виктора Кондратовича, задачу уже поставила Наталья Кочанова.

По его словам, помимо сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут вызываться в том числе использованием вейпа, есть онкологические заболевания. Потому что вейпы, хоть с никотином, хоть без никотина, в любом случае содержат много формальдегидов, вызывающих в том числе онкологические заболевания.

«Опухоли головы, шеи, полости рта, глотки у мужчин стоят на пятом месте. Основные курильщики — это мужчины. Я хочу сказать, что больные с опухолью полости рта и глотки — в течение года умирает 30% из больных», — добавил специалист.

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