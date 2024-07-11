Нестыковка 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.07.2024, 11:50

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В России произошел лавинообразный рост числа «врагов».

Если послушать российскую верхушку, начиная с великого геополитика, то дела в стране обстоят настолько замечательно, а перспективы столь радужны, что непонятно, откуда в стране находятся противники этого счастья – «иноагенты», «нежелательные», «заочно арестованные», реально осужденные. Люди всех возрастов – от подростков до пенсионеров и география самая широкая.

Лазарева «оправдывала терроризм», Беркович и Петрийчук тоже, популярная газета The Moscow Times «нежелательная» и так далее. Это абсурдные и неполные новости последних двух дней. Кто-то «донатит» противникам, другие вообще обвиняются в том, что собираются перебраться через границу и вступить в вооруженные формирования. И так далее.

Причем, обратите внимание, что лавинообразный рост числа «врагов» произошел за последние два с небольшим года.

На фоне уверения властей, что все как надо: от санкций страна только крепчает, экономический рост, «консолидация вокруг Путина» и так далее. При таком положении число недовольных должно сокращаться, а в России растет.

Нестыковка.

Наше время часто сравнивают с годами сталинских репрессий. Они становятся все более массовыми и абсурдными. Только вот начальство никак не может связать концы с концами – «успехи» с усилением репрессий. Объяснить, в чем тут дело.

Сталин это сделал просто. 3 марта 1937 года в своем докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин заявил:

«…Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все более и более ручным.

Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с Советской властью.

Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных…»

Как сказал бы, икнув, Медведев, «отлито в граните». А Остап Бендер мог бы добавить, подмигнув Путину: «Хорошо излагает, собака, учитесь!»

Итог процесса известен – пройдя сквозь «большой террор» и чудовищную гуманитарную катастрофу Второй мировой, номенклатурное государство непрестанно «продвигалось вперед» еще почти полвека, а затем, совершенно сгнив, развалилось. И никто из советских людей не вышел против этого протестовать.

Что-то нам подсказывает, что результат сегодняшнего потребления страной «коктейля» из репрессий и дутых достижений будет похожим.

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