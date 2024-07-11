На улицах белорусских городов появятся танки

На улицах белорусских городов появятся танки6
- 11.07.2024, 12:21
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Начнут с Дятлово.
Министерство обороны решило провезти по городам Беларуси танки Т-34.
В ведомстве сообщили, что акция приурочена к 80-летию победы над нацизмом. Кроме того, танки решили провезти по Беларуси в связи с «небывалым интересом белорусов и гостей страны к раритетным образцам военной техники, принимавшим участие в параде».
Т-34 привезут в Барановичи, Дзержинск, Дятлово, Калинковичи, Любань, Осиповичи, Чаусы, городские поселки Оболь и Освея.