Орбан встретится с Трампом 9 11.07.2024, 12:25

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После встреч с Путиным и Си Цзиньпинем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретится с Дональдом Трампом во Флориде через неделю после встречи с Путиным в Москве.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, визит усилит опасения, что венгерский премьер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом.

Трамп и Путин демонстрировали симпатию друг к другу во время первого срока президента США, что часто вызывало двухпартийную критику. Совсем недавно лидер республиканцев заявил, что, по его мнению, он мог бы убедить Путина прекратить войну против Украины, если его изберут на второй срок.

Орбан отправится в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. Его визит в Москву стал центральной темой обсуждения на встрече, где другие союзники пообещали предоставить Украине дополнительную противовоздушную оборону.

Как заявил один из источников Bloomberg, Трамп не просил Орбана заложить основу для некоего мирного соглашения между Украиной и Россией. Этот человек описал визит скорее как неформальную встречу.

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