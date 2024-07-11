Российская ракета уничтожила квартиру звезды «Слуги народа» в Киеве

Российская ракета уничтожила квартиру звезды «Слуги народа» в Киеве8
- 11.07.2024, 12:32
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Опубликованы фото.
Известная украинская актриса, звезда сериала «Слуга народа» Екатерина Кистень рассказала, что массированный обстрел Украины 8 июля, коснулся и ее семьи. Вражеская ракета разрушила квартиру отца знаменитости, сообщает unian.net.
Кистень поделилась страшными кадрами уничтоженной квартиры в своем Facebook.
Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Голосеевском районе столицы, где живет родной человек артистки.
«8 июля. Страшный день. Мою семью это тоже коснулось. На этих снимках разрушена квартира моего отца. Киев, Голосеевский район», - подписала жуткие фотографии Кистень.
К счастью, отец звезды не пострадал. Более того, мужчина, несмотря на то, что оккупанты забрали у него жилье, старается не падать духом. Чтобы поддержать отца, Екатерина обратилась к поклонникам за помощью. Она попросила украинцев помочь ее родному человеку отстроить квартиру. Дело в том, что сама актриса пока не может помочь папе, ведь уже несколько лет живет в Канаде.
«Главное, что мой папа жив! И сейчас он, как и всегда, держится бодро, потому что вечный оптимист. Но я знаю, как ему сложно. Раньше я никогда о таком не писала. Но раньше никогда такого не случалось, поэтому требует моего действия. Я просто откровенно прошу о помощи», - призвала артистка.