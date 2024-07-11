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В Барановичах женщина на «Джили» перепутала педали и наехала на коляску

  • 11.07.2024, 12:41
В Барановичах женщина на «Джили» перепутала педали и наехала на коляску

Нажала на газ вместо педали тормоза.

Жуткая авария произошла в среду, 10 июля 2024 года. Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, трагедия случилась около 12.25. 51-летняя жительница Барановичей управляла автомобилем «Geely» с автоматической коробкой передач и ехала по улице Комсомольской.

В какой-то момент она, проезжая около дома № 5, по невнимательности перепутала педали, нажала на газ вместо педали тормоза.

— В результате чего выехала за пределы проезжей части на тротуар и совершила наезд на 56-летнюю женщину-пешехода, а после наехала на девушку с коляской, в которой находился 4-месячный мальчик.

В результате аварии не пострадала только мама ребенка, сам 4-месячный ребенок, а также 56-летняя пешеход госпитализированы.

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