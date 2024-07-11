Боец ВСУ прямо на ходу потушил свой горящий танк, подбитый дроном 11.07.2024, 12:45

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Невероятный пример мужества и отваги.

Командир одного из экипажей танковой роты 214-го отдельного специального батальона ВСУ показал невероятный пример мужества и отваги на поле боя.

Как рассказал журналист Юрий Бутусов, обнародовавший у себя в Telegram-канале соответствующее видео, во время выполнения боевого задания по зачистке посадки бронетехника попала под удар российского беспилотника-камикадзе.

На опубликованных кадрах видно, что в результате попадания произошло возгорание, однако украинский боец, несмотря на огромный риск для своей жизни, сразу же выскочил наружу и начал бороться с охватившим танк пламенем, чем, вероятно, очень расстроил оккупантов.

«Возникло возгорание как снаружи, так и внутри. Воин не растерялся ни на секунду, схватил огнетушители, вылез на броню и прямо на ходу справился с пламенем, сохранил жизнь и здоровье экипажу, откатил танк на наши позиции в пригодном для работы состоянии», — отметил Бутусов.

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