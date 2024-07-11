Польша «по частям» закрывает границу Telegram-канал «Письма к дочери»

11.07.2024, 12:53

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Ласковых слов белорусские власти не понимают.

И все-таки Польша, похоже, закрывает границу. Не прямо сейчас и не сразу. По частям.

Сначала безтоварный выезд, потом безавтомобильный въезд. Вчера вот начали усиленные проверки фур на предмет нарушения санкций. Так что от положенных тысячи фур в сутки границу пересекли меньше ста. Ну то есть намекают так, чтобы эти намеки дошли до самых отсталых слоев населения.

Хотя даже отсталые слои населения могли бы понять этот тонкий намек еще с первого раза. Вот когда польский президент в Китае намекал, что мигранты, штурмующие польскую границу, угрожают китайскому экспорту. Или когда Польша на два дня перестала пропускать китайский экспорт по железной дороге. Или когда польский министр иностранных дел сказал: остановите мигрантов и отпустите Почобута, иначе мы закроем границу.

Я бы сказал, что все намеки были доступны для понимания, но последний он был такой особенно прозрачный. Не допускающий никаких двусмысленных толкований, даже самыми отсталыми слоями населения. Не намек, а четкая пошаговая инструкция.

Но белорусские власти привыкли думать про себя, что они самые хитрые. Они хитрые, а все остальные глупые. Поэтому они придумали намекам альтернативное толкование. Что «остановить мигрантов» значит отправлять на границу не триста человек в день, а тридцать. А «отпустить Почобута» значит сказать, что Почобут сам не хочет выходить, потому что не написал прошение о помиловании. А по закону без прошения о помиловании отпустить Почобута нельзя.

Так я хочу сказать, что как конкретно им отпустить Почобута — это личная проблема белорусских властей. Вот как сажали, так и отпускайте. Потому что сами же всем показывали, где у вас не до законов.

И вот мне кажется, что белорусские власти как-то сами себя перехитрили. Сделали бы все сразу, как их об этом просили, так никто может ничего бы и не заметил. Пять минут позора — и все обо всем забыли.

А сейчас ведь заметят. Потому что все смотрят. Потому что своими маневрами белорусские власти сами привлекли к себе внимание. И если сейчас сделать то, о чем их просят, то очень трудно будет изобразить, что они это сделали по доброй воле и безо всякого принуждения. Потому что факт принуждения он, конечно, написан на лице у каждого свидетеля стабильности, выступающего по этому поводу в телевизоре.

И я, конечно, подозреваю, что в конце концов, белорусские власти сделают как их просят. Потому что с лица воду не пить, а денег жалко. И весь вопрос в том, сколько еще намеков придется им для этого сделать. Потому что договариваться с белорусскими властями по-хорошему, конечно, совершенно не имеет никакого смысла. Ласковых слов белорусские власти все равно не понимают.

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