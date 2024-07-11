Пресечь выходку тирана Андрей Зубов

11.07.2024, 13:00

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Ныне весь демократический мир консолидирован в противостоянии архаичной путинской агрессии.

Группа хорошо известных британских и американских дипломатов, политиков и ученых призвала свои правительства согласиться на требования Путина и перекроить карту Украины ему в угоду. Джек Мэтлок, Энтони Брентон, лорд Роберт Скидельски, князь Анатолий Ливен, Ричард Саква, Кристофер Гринвилл, Томас Фази.

Они ссылаются на Московский договор марта 1940 г. между Финляндией и Сталиным. Тогда ценой территориальных уступок Финляндия обрела мир и сохранила свою демократию. Сравнение лживо. Этот мир был передышкой. В 1941 г. началась Война продолжение, длившаяся до 1944 г. И, главное, нынешний политический контекст совершенно отличен от того времени. Тогда диктаторы рвали Европу и Азию на части и Англо-саксонские демократии с огромным трудом противостояли им, вынужденно заключая союзы с сатаной (по слову Черчилля).

Ныне весь демократический мир консолидирован в противостоянии архаичной, опоздавшей на век путинской агрессии. Эту выходку обезумевшего тирана надо пресечь и ни в коем случае не возвращать мир вновь к насильственному перекраиванию карты Европы, которое, как и в 1939, ставит мир на грань новой всеобщей войны.

Это отлично понимает русская оппозиция. Нам не нужно ни пяди чужой земли, в том числе и украинской. Ни Крым, и ни Донбасс. У нас своей земли более чем достаточно.

Англо-саксонские дипломаты потребовав отдать украинские земли Путину, думают не о народах России и об их интересах, которым объективно нужны незыблемые границы для спокойной мирной жизни, а исключительно потакают хищничеству Путина, желая умиротворить агрессора – дело и невозможное, и бесполезное и нравственно отвратительное.

Эти дипломаты и ученые, с некоторыми из которых я знаком лично, таким предложением вновь заключить союз с сатаной, опозорили себя, какими бы мотивами они ни руководствовались.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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