Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип

11.07.2024, 13:08

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На дальнем горизонте обозначился внезапно давно забытый силуэт.

Обычная публика встретила его возвращение почти равнодушно — подумаешь, обозначился! И только бойцы невидимого фронта встревожились и насторожились: да никак это тот самый корабль?.. «Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. А к тому же еще и флагман военного флота. В далеком феврале 2018 года сам Путин наградил его орденом Ушакова за неведомые подвиги у сирийских берегов. Два месяца спустя судно ушло в родные воды на капитальный ремонт. Надолго застряло в доках. После долгих и обидных злоключений было острословами почти забыто.

И только заклятые враги дамасского диктатора еще долго вспоминали тот день, когда они увидели на горизонте густой шлейф дыма и пытались освоить непереводимое русское слово «самовар». С чьей-то легкой руки обидная эта кликуха пошла гулять по интернету. А про адмирала почти забыли. Да и злосчастная судьба авианосца, надолго застрявшего у мурманских причалов, оптимизма не вызывала.

Но тут пришли вдруг те, кто в сапогах, но в штатском. Присмотрелись. Призадумались. И мгновенно сообразили, что дело швах. Седьмой год на ремонте — это что-то. Лето пройдет в ходовых испытаниях. Осенью, если все пройдет удачно, попытаются провернуть госдачу реанимированной посудины. А если что не так, ремонт плавно перейдет в 2025 год с неопределенным сроком окончательного завершения этой шестилетней эпопеи. Конечно, подсчитают убытки. Ужаснутся. Это же какие деньги ворочались тут неуклюже! И начнут искать виноватых. Кто знает, кому тогда и что прилетит. В таких делах вполне возможен рикошет.

А потому лучше всего отличиться именно сейчас. Пока не началась массовая перепись виноватых и причастных. В такой конкретной ситуации очень кстати будет обнаружить след врага. Не зря же опытные люди придумали слоган: война все спишет.

И вот уже ведущие средства массовой информации тут как тут. И скупая оперативная съемка на телеэкране. Чей-то стриженый затылок с оттопыренными ушами. Все строго до крайности — только для посвященных. А посвящены все. Вся страна уходит в сыск. И ситуация постепенно проясняется. Инкогнито четко излагает суть. Коварного врага, оказывается, зовут Олегом. Так он сам назвался, позвонив одному из членов экипажа славного авианосца. Именно этому, чей затылок сейчас представлен бдительной стране. Через мессенджеры WatsApp и Telegrаmm, «применив психологическое воздействие», он без лишних церемоний предложил морскому офицеру совершить диверсию на его же родном судне. А взамен — беспроблемный побег за границу с надежными документами. И крупная сумма в итоге.

Ясное дело, Олег этот был агентом украинской разведки. Он этого не только не скрывал, но даже признался, что всей операцией руководит не кто иной, как сам Буданов. Понятно, что отважный российский военнослужащий согласился с таким внезапным предложением. И связался тут же с родным в доску ФСБ. Там все поняли и мгновенно оценили. Началась тонкая игра двух разведок. Чем она могла закончиться, никто из прильнувших к телеэкрану уже не сомневался. Затылок с оттопыренными ушами никаких оснований для этого не покидал. Свой парень, надежный и бесстрашный. До больших чинов дослужится. Потому что стучит своевременно и куда следует.

А вот у вдохновителей замысловатой игры сомнения были. В суровом сюжете, которым щедро поделились с телевидением, робко прорастали скромные стебельки всем известной клюковки. И торчали не только оттопыренные уши добровольца, но и чьи-то еще. Это вам далеко не Штирлиц, и даже не «Подвиг разведчика». Сомнений в том, что патриотическая публика в глубинке все проглотит и нежелательных деталей не заметит, не было. Но вот не закапризничает ли кто-то из придворных? Приближенные к телу коварны и ехидны. От них можно всяких пакостей ждать, влияющих на смету и послужные списки исполнителей.

А потому по тем же информационным адресам были тотчас же заброшены похожие сюжеты. Будто в те же дни где-то в Самаре бравые оперативники взяли опасного агента. Он почти повторил все те приемы, при помощи которых коварный Олег вербовал моряка с авианосца. Отличие только в том, что самарский гражданин работал на военном заводе. Однако и он получил предложение о диверсии на стратегическом объекте. И еще ему самому следовало собрать взрывное устройство из всякой подручной дряни. Для убедительности ролик продемонстрировал даже момент захвата какого-то мужика в шортах и сандалиях. Сюжет убедительно доказывал, что в Самаре жуткая жара. Враг не дремлет. Но спецслужбы не расслабляются и всегда на вахте.

Так поплывет ли снова корабль, на который возложили невыполнимую задачу — продемонстрировать неслыханную мощь путинского флота? И это после того, как три десятка военных кораблей уже нашли свой последний причал на дне Черного моря. Остальные покинули уютный Севастополь и прячутся по укромным бухтам от Новороссийска до Абхазии. Ничего не поделать. Мертвый сезон. Невезуха.

Только где-то на далеком горизонте вроде бы тянется темный след всем давно известной копоти. Это одиозный «самовар» уходит в детектив, который будет написан позже. И не лубянскими скорописцами острых сюжетов, а мастерами культуры с буквой «Z». Их непременно призовут и приставят к делу.

Мобилизация предвидится тотальной.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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