Культовый суперкар Ferrari 90-х вернули в производство 1 11.07.2024, 13:18

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И создали его не в Италии.

Суперкар Ferrari F355 возвращается на рынок. Знаменитую модель 90-х возродили и выпустят лимитированной серией, пишет «Фокус».

Новый Ferrari F355 создали не в Италии — это проект небольшой британской компании Evoluto Automobili. Всего выпустят только 55 таких купе.

Evoluto 355 (именно так назвали авто) создали при участии известного дизайнера Яна Каллума, который разработал Aston Martin DB7 и большинство современных Jaguar. Внешность Ferrari F355 почти не изменилась: разве что увеличили решетку радиатора, добавили обвес и 19-дюймовые диски, установили диодную оптику.

Впрочем, все кузовные панели теперь карбоновые, что снизило массу Ferrari F355 до 1250 кг и повысило жесткость кузова на 23%.

Суперкар Ferrari сохраняет высокооборотный 3,5-литровый V8, однако после доработки его мощность выросла с 380 до 420 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Evoluto 355 получил доработанную подвеску и увеличенные тормоза от Brembo. За доплату доступны карбоново-керамические диски.

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