«Бодя, мы здесь»: украинский пехотинец «заманил» в плен оккупантов под Купянском 2 11.07.2024, 13:22

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Группа из пяти бойцов ВСУ вступила в бой с 40 захватчиками.

Украинский пехотинец Богдан поделился историей с фронта, как захватил трех оккупантов в плен во время контрнаступления в Харьковской области. Об этом известно из публикации пресс-службы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого от 11 июля.

«Трудно было везде: дроны, артиллерия, танки, контактные бои», — отметил воин.

Он вспомнил случай, который произошел под Купянском. Пехотинец получил приказ взять нескольких побратимов и отправиться с ними на операцию. Военные взорвали два вражеских танка и одну БМП.

«Против нашей группы из пяти человек шло где-то до сорока человек противника. Но нас прикрывали FPV и мы выполнили задание. И тогда даже никого не ранило», — подчеркнул Богдан.

Мало того, пехотинцам удалось захватить одного российского оккупанта в плен.

«От него узнал много полезной информации, которая очень пригодилась потом. Я хорошо общаюсь на русском, поэтому удалось в другой раз «заманить» двух блуждающих российских военных», — рассказал защитник.

Он признался, что теперь вспоминать тот диалог смешно. Богдан позвал захватчиков и строго спросил, почему их только двое. Российские бойцы ответили, что «другие уже лежат в посадке», поэтому остались только они. После этого пехотинец перешел на украинский язык и заявил: «Привет, ребята! Приветствуем в Украине!».

«Это были двое молодых десантников. Познакомились, поговорили... Тут опять обстрел, дроны вражеские, такое себе привычное дело... На минутку их потерял из виду. Думаю, вот с**и, убежали. А они из-за дерева выглядывают: «Бодя, мы здесь!». Нашел подход к ним, так сказать», — посмеялся военный.

Богдан пришел в бригаду еще в 2022 году, когда ее бойцы воевали в Донецкой области. Вместе с ним во взводе воевали два родных брата. Один позже получил семь пулевых ранений с нескольких метров, но был спасен комбатом и демобилизовался. Другой брат пехотинца сейчас на реабилитации и собирается вернуться в строй, но уже оператором БПЛА.

Сам Богдан имеет две тяжелые контузии и три осколочных ранения. В его теле было 14 осколков, и три из них достать не смогли. Из своего автомата он сбил уже пять дронов, чем очень гордится. Дома воина ждут жена с детьми, а также мать с сестрами.

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