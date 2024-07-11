Какую квартиру в Минске можно купить, имея всего за $20 тысяч? 11.07.2024, 13:37

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Есть варианты.

Эксперты по недвижимости замечают, что все больше квартир белорусы покупают с использованием кредитов и лизинга. Уже несколько месяцев количество кредитных сделок держится около 40%, а бывают даже такие случаи, когда собственных денег у покупателя всего 10%. Журналисты realt.by решили рассмотреть менее радикальный вариант и найти квартиры, которые можно купить в лизинг, когда на руках есть 20 тысяч долларов.

Однушка в трех минутах от «Партизанской»

Эта однокомнатная квартира находится по адресу Жилуновича, 33. Через дорогу — универмаг «Беларусь», недалеко кинотеатр «Комсомолец» и парк 50-летия Октября. Скоро рядом откроется большой ТЦ «Призма».

Дом четырехэтажный, 1959 года постройки, капремонт был совсем недавно — в 2021 году. Квартира на четвертом этаже. У дома приятный зеленый двор.

Общая площадь квартиры — 28 квадратов, жилая — 17. Площадь кухни — 5 метров. Вот как выглядит планировка квартиры.

Во время ремонта в квартире заменили всю проводку и сантехнику. На полу лежит ламинат, на стенах обои, потолки натяжные.

В жилой комнате стоит диван и кровать — она спрятана в нише. Установлен шкаф-купе, висит телевизор. Есть выход на застекленный балкон.

Санузел совмещенный. Установлена ванна.

Стоит квартира 53 тысячи долларов. Метр выходит 1 878 долларов. Если взять лизинг на 15 лет и внести первый взнос 20 тысяч долларов (около 65 тысяч рублей), ежемесячный платеж составит 1 520 рублей. Но прямо в объявлении можно выбрать и другие конфигурации, плюс сразу подать заявку на лизинг.

Однушка около «Петровщины»

Однокомнатная квартира на проспекте газеты Правда, 30. Рядом станция метро «Петровщина», большой Green, кинотеатр «Берестье» и ТЦ «Титан».

Это панельная девятиэтажка 1981 года. Как и в прошлом случае, капремонт был в 2021 году. однушка на втором этаже.

В квартире 33 квадрата жилой площади, 17 из них жилые. Кухня занимает 8 метров. Из техники в кухне есть холодильник.

На полу в квартире лежит ламинат и линолеум. Установлены стеклопакеты. Есть шкаф-купе. В жилой комнате выход на застекленную лоджию. Санузел раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоит однушка 62 тысячи долларов. Метр обойдется в 1 875 долларов. Если оформить лизинг на 20 лет и заплатить первый взнос 20 тысяч долларов, ежемесячный платеж составит около 1 600 рублей. Но прямо в объявлении можно выбрать и другие конфигурации, плюс сразу подать заявку на лизинг.

Просторная однушка около «Малиновки»

Однокомнатная квартира в Брилевичах — по адресу Каролинская, 10. До метро «Малиновка» около десяти минут пешком или две остановки на транспорте. Детская и взрослая поликлиники в пяти минутах ходьбы. Ясли-сад прямо во дворе.

Дом 2012 года постройки. 12-й этаж из 19-и.

Общая площадь однушки — 45 квадратов. жилая — 18. В квартире немаленькая кухня, ее площадь — 9 метров. В жилой комнате оборудовано спальное место для взрослых, стоит двухъярусная кровать для детей и рабочий стол.

В гостиной есть выход на застекленную лоджию. Санузел раздельный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Стоит квартира 70 тысяч долларов. Метр выходит 1 549 долларов. При первом платеже 20 тысяч долларов, каждый месяц нужно будет платить около 1 800 рублей. Но прямо в объявлении можно выбрать и другие конфигурации, плюс сразу подать заявку на лизинг.

Однушка недалеко от «Спортивной»

Однокомнатная квартира в пяти минутах на автобусе от станции метро «Спортивная». Пешком до нее можно дойти за 20 минут. Адрес — Пономаренко, 60. Рядом с домом есть лесопарк Медвежино.

Это четвертый этаж 16-этажного дома 2011 года постройки. Общая площадь квартиры — 45 квадратов, жилая — 18 метров. В кухне есть выход на застекленную лоджию. На полу в жилвх комнатах лежит ламинат, в кухне и раздельном санузле — плитка.

Квартира стоит 70 900 долларов (1 572 доллара за метр). При лизинге на 20 лет и первом взносе 20 тысяч долларов ежемесячный платеж будет около 1 800 рублей. Но прямо в объявлении можно выбрать и другие конфигурации, плюс сразу подать заявку на лизинг.

Двушка около «Могилевской»

Нашли для этой подборки и двухкомнатную квартиру. Находится она между станциями метро «Могилевская» и «Автозаводская». До «Могилевской» можно дойти за 15 минут.

Второй этаж десятиэтажной панельки 2016 года. Общая площадь — 60 квадратов, жилая — 51. Кухня объединена с гостиной. На полу в жилых комнатах лежит ламинат. Установлены стеклопакеты. Есть лоджия. Санузел совмещенный.

Стоит квартира 74 900 долларов. Метр выходит 1 248 долларов. При лизинге на 20 лет и первоначальном взносе 20 тысяч долларов ежемясячный платеж составит около 1 980 рублей. Но прямо в объявлении можно выбрать и другие конфигурации, плюс сразу подать заявку на лизинг.

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