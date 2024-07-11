Армения прощается с Россией? 4 11.07.2024, 13:33

7,500

Степан Григорян

Бывший армянский посол в РФ рассказал, как Ереван выбирает путь на Запад.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в некоторых мероприятиях саммита НАТО. Глава МИД Армении заявил, что ценит тесное сотрудничество с Альянсом. Это вызвало нервную реакцию у россиян, которые увидели в этой поездке «дестабилизацию» на Южном Кавказе.

Западный вектор в политике Еревана — это осознанный выбор армянских элит или все еще попытка лавировать? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном:

— Считаю, что процесс движения в сторону Запада неотвратим. Но если смотреть на настроения внутри власти, то там есть разные люди, которые пытаются этот процесс представить в виде лавирования между Западом и Россией. Но я могу привести пример, откуда видно, что этот процесс уже необратим.

Сегодня Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, очень болезненно отреагировал на то, что Армения была в Вашингтоне. Там очень серьезные были в наш адрес месседжи, что «вы имеете обязательства в рамках ОДКБ», «в двусторонних соглашениях имеете обязательства», что «Запад против России» (даже такая фраза там была), а «вы ездите в Вашингтон на саммит НАТО» и так далее. Достаточно жесткий текст был, но одновременно с этим не прозвучало ни одного слова, что Джейхун Байрамов (министр иностранных дел Азербайджан — ред.) тоже в Вашингтоне. Понимаете? Это означает, что наше движение на Запад должно быть необратимым.

Россия думает, что она пугает, предупреждает, думает, что это сдержит Армению. Но РФ ведет себя необъективно, это очень важный момент. Такое поведение еще больше подталкивает наши политические элиты в сторону Запада. Можно понять, что России не понравилось участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне.

Но то, что Кремль ни одного отрицательного слова не сказала из-за участия Байрамова в саммите, доказывает, что Россия действительно враждебно настроена к Армении. Поэтому никаких других вариантов, кроме как движение на Запад, у Армении нет.

— Россия пугает Ереван последствиями. Есть ли у Москвы еще какие-то инструменты влияния? Или это просто страшилки?

— Дело движется к тому, что это только страшилки. Все меньше и меньше у России влияния, потому что главный механизм влияния — это общество. Все видели эту трехстороннюю встречу Мирзояна, Байрамова и Блинкена, а российский МИД выступает только против армянского участия.

Россия, конечно, находится в очень слабом положении, в очень тяжелом. Влияние на армянское общество у них уменьшается с каждым днем.

Были недавно протесты, где лидером был Баграт Галстанян (архиепископ Армянской Апостольской церкви — ред.). Пока люди четко не понимали, кто за ним стоит, они шли на эти акции, достаточно большие митинги он собирал. Как только люди поняли, что за ним стоят пророссийские силы, то митинги практически прекратились, все свелось к собраниям 500 или 1000 человек.

Количество рычагов влияния у Кремля уменьшается, это первое. Сейчас делается попытка разыграть карту, что якобы наша экономическая зависимость достаточно сильна. Раньше говорили, что мы и военно-технически зависимы от России, но сейчас военно-техническое сотрудничество с другими странами составляет 90%, только 10% с Россией. Это очень важная информация, еще три года назад у нас уровень взаимодействия был почти 100%, а сейчас снизился до 10%.

В современном мире альтернативы находить очень легко, это делается это очень быстро, поэтому зависимость Армении от России сейчас резко уменьшается в разных областях.

Но главное, что люди исключительно отрицательно относятся к сотрудничеству с Москвой. Все эти опросы, которые разные центры делают, показывают, что настроения на евроинтеграцию достигли 60-70%, доверие к России упало до 10%. Там разные цифры в разном контексте, это легко посмотреть.

Мое мнение, что сейчас это просто страшилки со стороны России. Конечно, может быть, от отчаяния россияне могут пойти на какой-то решительный шаг, но это очень маловероятно на фоне осложнения ситуации на фронтах против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com