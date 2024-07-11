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BILD: Трамп может выдвинуть Путину ультиматум

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  • 11.07.2024, 13:37
  • 5,616
BILD: Трамп может выдвинуть Путину ультиматум

И подкрепить свои требования финансовыми и военными мерами.

Сообщения о том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах просто оставит Украину Путину, совсем не похожи на правду, заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевски, передает BILD.

«У него (у Трампа - ред.) есть другие идеи о том, что делать в этой войне, как вести переговоры», - сказал он.

Панчевски заявил, что всех доверенных лиц Трампа, которые могут занять посты в его правительстве, можно назвать «критиками Путина», и они планируют оказать на него давление. Например, как предположил журналист, Трамп может предложить соглашение Путину в ультимативной форме:

«Оно будет включать в себя такие вещи: «Если вы не заключите с нами сделку и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим в Украину гораздо больше оружия».

Кроме того, по мнению журналиста, Трамп может полностью отрезать крупные российские банки - такие, например, как «Газпромбанк» - от международных финансовых рынков, или же действовать против России военными средствами.

«Они (американские власти - ред.) могут уничтожить Крымский мост в течение недели, а затем отрезать Крымский полуостров от России. Они могли бы сделать это, например, если бы поставили Украине подходящее оружие. Если вы хотите, чтобы мост исчез, это не проблема», - добавил Панчевски.

Также он отметил, что украинские власти «постепенно осознают», что у Трампа, а не у Байдена могут быть лучшие карты для переговоров с Путиным.

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