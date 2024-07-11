BILD: Трамп может выдвинуть Путину ультиматум

BILD: Трамп может выдвинуть Путину ультиматум11
- 11.07.2024, 13:37
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И подкрепить свои требования финансовыми и военными мерами.
Сообщения о том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах просто оставит Украину Путину, совсем не похожи на правду, заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевски, передает BILD.
«У него (у Трампа - ред.) есть другие идеи о том, что делать в этой войне, как вести переговоры», - сказал он.
Панчевски заявил, что всех доверенных лиц Трампа, которые могут занять посты в его правительстве, можно назвать «критиками Путина», и они планируют оказать на него давление. Например, как предположил журналист, Трамп может предложить соглашение Путину в ультимативной форме:
«Оно будет включать в себя такие вещи: «Если вы не заключите с нами сделку и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим в Украину гораздо больше оружия».
Кроме того, по мнению журналиста, Трамп может полностью отрезать крупные российские банки - такие, например, как «Газпромбанк» - от международных финансовых рынков, или же действовать против России военными средствами.
«Они (американские власти - ред.) могут уничтожить Крымский мост в течение недели, а затем отрезать Крымский полуостров от России. Они могли бы сделать это, например, если бы поставили Украине подходящее оружие. Если вы хотите, чтобы мост исчез, это не проблема», - добавил Панчевски.
Также он отметил, что украинские власти «постепенно осознают», что у Трампа, а не у Байдена могут быть лучшие карты для переговоров с Путиным.