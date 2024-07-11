БелЖД обманывает белорусов

БелЖД обманывает белорусов2
- 11.07.2024, 13:53
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Предлагает услугу, которой нельзя воспользоваться.
Белорусская железная дорога предлагает услугу просмотра кино, но воспользоваться ею невозможно, пишут «Сильные новости».
Проект БЖД и «Беларусьфильма» анонсировали в начале июля. Мол, в поездах межрегиональных линий бизнес-класса теперь можно посмотреть белорусское кино через wi-fi с медиасерверов БЖД.
5 июля журналист пытался посмотреть «Дикую охоту короля Стаха» в электропоезде, который отправлялся из Минска в Гомель в 17:24.
«Сначала мы подключились к Wi-Fi через телефон. Но уже через 10 минут с момента отправления связь пропала. На ноутбуке картина была та же самая. Интернет появлялся во время перерывов на станциях, но как только мы от них отъезжали, пропадал», — пишет издание.
На вопрос пользователя в справочной службе БЖД ответили, что операторы не имеют технической возможности обеспечить надлежащую связь вдоль железнодорожных линий. Соответственно, и стабильного выхода в интернет во время путешествий нет. По крайней мере, на направлении Минск — Гомель.