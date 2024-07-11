БелЖД обманывает белорусов 2 11.07.2024, 13:53

4,322

Предлагает услугу, которой нельзя воспользоваться.

Белорусская железная дорога предлагает услугу просмотра кино, но воспользоваться ею невозможно, пишут «Сильные новости».

Проект БЖД и «Беларусьфильма» анонсировали в начале июля. Мол, в поездах межрегиональных линий бизнес-класса теперь можно посмотреть белорусское кино через wi-fi с медиасерверов БЖД.

5 июля журналист пытался посмотреть «Дикую охоту короля Стаха» в электропоезде, который отправлялся из Минска в Гомель в 17:24.

«Сначала мы подключились к Wi-Fi через телефон. Но уже через 10 минут с момента отправления связь пропала. На ноутбуке картина была та же самая. Интернет появлялся во время перерывов на станциях, но как только мы от них отъезжали, пропадал», — пишет издание.

На вопрос пользователя в справочной службе БЖД ответили, что операторы не имеют технической возможности обеспечить надлежащую связь вдоль железнодорожных линий. Соответственно, и стабильного выхода в интернет во время путешествий нет. По крайней мере, на направлении Минск — Гомель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com