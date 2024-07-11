Музыка Тейлор Свифт положительно влияет на здоровье 5 11.07.2024, 14:08

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Многие поклонники поп-звезды избавились от нездоровых пищевых привычек.

Композиции американской певицы Тейлор Свифт, в которых она рассказала о собственном опыте расстройства пищевого поведения, положительно повлияли на жизнь поклонников, столкнувшихся с похожей проблемой. В Вермонтском университете изучили, в чем именно заключался эффект ее творчества.

Предыдущие исследования неоднократно показывали, что, интересуясь кем-то из известных людей, мы начинаем чувствовать психологическую связь с ними. Из-за этого подписчики в социальных сетях могут обидеться на рекламу или отсутствие публикаций у лидера мнений, позволить себе раскритиковать его мысли и поступки. А в трудных ситуациях просмотр контента о жизни любимого блогера или артиста может быть даже полезнее, чем разговор с близким человеком, пишет Naked Science.

Исследователи из Вермонтского университета в США изучили, как на фанатов повлияло творчество американской певицы Тейлор Свифт, которая в песнях рассказывает в том числе о жизни с расстройством пищевого поведения и его лечении. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Social Science & Medicine.

Авторы работы проанализировали 200 самых популярных постов пользователей в социальных сетях TikTok и Reddit, а также более 8300 комментариев к этим публикациям. Все тексты были связаны с Тейлор Свифт и ее музыкой, а также понятиями образа тела и расстройства пищевого поведения.

Исследование показало, что многие поклонники восприняли Свифт как образец для подражания в работе над отношением к собственному телу и лечением расстройства пищевого поведения. Факт, что исполнительница оправилась от заболевания, действовал на них вдохновляюще и придавал сил. Пользователи писали, что благодаря творчеству исполнительницы научились принимать свое тело, отказались от нездоровых пищевых привычек, обратились за консультацией к врачу.

Тем не менее ученые отметили, что авторы комментариев продолжали оценивать тело певицы, несмотря на то что именно объективацию и оценочные суждения она назвала главной причиной расстройства пищевого поведения. Оценочные слова появлялись необязательно в негативном контексте. Некоторые поклонники хотели защитить Тейлор Свифт, но все равно по инерции высказывались о ее внешнем виде: «Она набрала вес, теперь она выглядит такой счастливой и здоровой».

По словам исследователей, эффект творчества американской певицы все равно можно считать положительным. Откровенность Свифт, как минимум, снизила уровень стигматизации расстройств пищевого поведения и связанного с этой стигматизацией стыда. Это, в свою очередь, поможет людям быстрее и легче обращаться за помощью, когда они начинают замечать у себя опасные симптомы.

«Тейлор Свифт может сделать больше для изменения общественного мнения несколькими предложениями, чем мы за всю свою карьеру. Поэтому важно изучать людей, которые оказывают подобное влияние. Нет никаких сомнений, что если Свифт захочет, то сможет стать мощным рупором здоровья, хорошего самочувствия и более эффективных методов борьбы с лишним весом, чем изнуряющие диеты», — считают ученые.

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