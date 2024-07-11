Бывший «вагнеровец» шокировал россиян «подвигом» после возвращения из Украины

Бывший «вагнеровец» шокировал россиян «подвигом» после возвращения из Украины2
- 11.07.2024, 14:17
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Россию накрывает волна преступности.
Россию продолжают захлестывать волны преступности, связанные с возвращением с войны зеков и уголовников, а также российских солдат, сообщает dialog.ua.
На Дальнем Востоке РФ так называемый «герой СВО» убил многодетную мать и сжег ее тело в автомобиле.
Бывший «вагнеровец» Александр Тюмаков (33 года) получил 7 лет за убийство матери троих детей.
Российские журналисты выяснили подробности убийства, которое произошло осенью прошлого года в селе Анучино. Следователи обнаружили обгоревшее тело женщины в авто и задержали российского «героя» (у него три медали за войну с Украиной), который во время допроса дал признательные показания о том, что задушил женщину, а потом сжег тело, чтобы скрыть следы убийства.
По данным российских журналистов, вояка ранее уже был судим за кражи. Более того, перед отправкой на войну в Украину он отбывал наказание (10 лет тюрьмы) за убийство беспомощного человека из корысти.
Журналисты подчеркивают, что вернувшиеся с войны солдаты окунули Россию в омут преступности, успев убить или покалечить порядка 200 россиян.